Tre nuovi arriviper l’Urania Milano

Uno si chiama Alessandro Cipolla, l’altro Aaron Thomas e il terzo Paolo Paci. L’Urania Milano comincia a spalancare le porte a qualche novità in vista di una stagione 2021-22 in cui conta di migliorare ulteriormente quanto di buono fatto vedere in quella alle spalle. Cipolla ha alle spalle quattro stagioni con la Umahotels di Reggio Emilia con cui ha cominciato ad assaggiare il parquet della serie A1 e si è ultimamente messo in evidenza con i colori della Stella Azzurra Roma. Dicendosi felicissimo di essere un Wildcat, Cipolla ha ringraziato dirigenti e staff “che mi hanno dato questa bella opportunità per crescere ancora, stimoli e incentivi non mancheranno in quest’avventura, conosco e apprezzo moltissimo coach Davide Villa che è stato importante per me negli anni di formazione a Desio”. E a quest’ultimo proposito, di quell’esperienza, Cipolla ritroverà Davide Pesenato. Thomas è nativo di Cincinnati e ha disputato l’ultima stagione con i bosniaci del Siroki. L’Italia, però, non è certo una novità per lui avendo già indossato le casacche di Virtus Roma, Poderosa Montegranaro e Scafati. “Sono davvero contentissimo di accettare la proposta di Urania che ringrazio per l’opportunità – dice – non vedo l’ora di tornare a giocare nel campionato italiano e di farlo con la maglia dei Wildcats, amo giocare con grande intensità su entrambi i lati del campo e penso che la vera differenza nasca sempre dalla voglia di competere e provare a vincere, caratteristiche che credo mi rappresentino”. Da ultimo ma solo in ordine d’arrivo ecco Paci, classe 1990 e proveniente dalla cadetteria dove ha difeso i colori della Real Sebastiani Rieti. “Sono pronto a dare il massimo per la causa- la sua dedica alla società e ai tifosi – lavorando duro per cercare di raggiungere tutti i possibili obiettivi stagionali, mi considero un giocatore d’area che ama giocare molto vicino a canestro provando sempre a dare il massimo a squadra e gruppo”. E per un Andrea Benevelli che conclude la sua avventura con il sodalizio meneghino, vi è invece la conferma di Matteo Montano.