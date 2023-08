Trentino Basket Cup: vinciamo noi! L’Italia dei giovani strapazza la Cina

L’Italia si aggiudica quest’edizione della Trentino Basket Cup con una vittoria comodissima contro la Cina di Sasha Djordjevic grazie a un Matteo Spagnolo super protagonista nella “sua” Trento.

L’inizio di gara non è semplicissimo perché i cinesi trovano la via del canestro con estrema facilità e andiamo anche sotto di 10 punti. Poi però Pippo Ricci e Matteo Spagnolo iniziano a ingranare e non c’è più storia per gli asiatici. All’intervallo lungo chiudiamo sopra 42 a 31. Il terzo periodo è “un’Ital-show” e tocchiamo anche il +20. Il quarto quarto è utile solo per aggiornare le statistiche perché il risultato è scontato: l’Italia batte la Cina 79 a 61 e Matteo Spagnolo vince l’MVP della cmpetizione.

Le note positive sono sicuramente i 13 punti del ragazzo brindisino ma anche la doppia cifra, 12 punti per l’esattezza, di Momo Diouf, che conferma la buona impressione di ieri e scala le gerarchie in una possibile chiamata come dodicesimo. Anche oggi pochissimo spazio per Tomas Woldetensae mentre Riccardo Visconti delude dopo l’NE di ieri.

Italia: Spagnolo 13, Diouf 12, Caruso 11, Ricci 11, Procida 10, Datome 5, Pajola 5, Polonara 5, Tonut 2, Spissu 2, Severini 2, Visconti 1, Woldetensae 0, Melli ne, Fontecchio ne

Cina: Zhou Q. 12, Anderson 11, Hi 9, Zhao R. 7, Wang 6, Zhang 6, Cui 5, Fang 3, Zhu 2, Zhou P. 0, Zhao J. 0, Hu ne, Sun ne, Fu ne

