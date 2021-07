Trento annuncia ufficialmente il ritorno di Diego Flaccadori in prestito

Dopo settimane di rumors, è arrivata finalmente anche l’ufficialità. Dopo due anni al Bayern Monaco, Diego Flaccadori torna in Italia e torna nella “sua” Trento, che aveva lasciato proprio per la Germania. L’azzurro arriva dai bavaresi in prestito.

Guess who’s back 🍝🏠🏀✅💥👀‼🤜🤛🖤🦅 pic.twitter.com/AnRDI5NS4S — Dolomiti Energia Trento (@AquilaBasketTN) July 20, 2021

Un vero e proprio ritorno a casa per Flaccadori, che ha giocato a Trento dal 2014 al 2019, raggiungendo una finale Scudetto nel 2017 e vincendo per tre volte il premio di Miglior U22 della stagione regolare. Nell’ultima stagione, Flacca ha segnato 5.8 punti di media in Eurolega.