Avvio di stagione sottotono per la Dolomiti Energia Trento. Il coach Massimo Cancellieri sarebbe a rischio esonero.
Secondo Il T Quotidiano, l’allenatore si giocherebbe il posto nella prossima gara di campionato contro la Nutribullet Treviso. Sul taccuino della dirigenza bianconera ci sarebbero due nomi top come quelli di Walter De Raffaele e Gianmarco Pozzecco.
Finora l’Aquila ha fatto registrare un record di 3-5 in campionato così come in EuroCup, dando però tanto spazio a una serie di giovanissimi come Airhienbuwa, Hassan e Niang. La serie di sconfitte consecutive fra campionato e coppa, però, è arrivata a quota 5 con l’ultimo ko rimediato in casa contro il Chemnitz.
