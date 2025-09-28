Trento, c’è un altro Niang: Cheickh si mette in mostra in Supercoppa

Saliou Niang è stata la sorpresa più positiva dello scorso campionato: protagonista con la Dolomiti Energia Trento, è stato premiato come Miglior U22 della Serie A e successivamente convocato da Pozzecco per l’Europeo, di cui è stato sicuramente il miglior azzurro. In estate Niang è stato scelto al Draft NBA dai Cleveland Cavaliers e si è trasferito da Trento alla Virtus Bologna, con cui giocherà l’EuroLega in questa stagione, ma la squadra allenata da Massimo Cancellieri avrà comunque un Niang a roster. Si tratta del fratello minore di Saliou, Cheickh Niang: classe 2008, ha appena 17 anni ma si è già messo in mostra nella semifinale di Supercoppa Italiana di ieri sera contro Brescia.

Niang è infatti rimasto in campo ben 18′ contro la Leonessa, in una partita persa da Trento facendosi rimontare dopo un ottimo primo tempo. Il giovane bianconero ha chiuso con 8 punti e 4 rimbalzi, tirando 4/8 da due e 0/4 da tre punti. La speranza di Trento è che possa almeno avvicinarsi allo straordinario percorso del fratello maggiore, ma sicuramente buon sangue non mente.