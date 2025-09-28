Saliou Niang è stata la sorpresa più positiva dello scorso campionato: protagonista con la Dolomiti Energia Trento, è stato premiato come Miglior U22 della Serie A e successivamente convocato da Pozzecco per l’Europeo, di cui è stato sicuramente il miglior azzurro. In estate Niang è stato scelto al Draft NBA dai Cleveland Cavaliers e si è trasferito da Trento alla Virtus Bologna, con cui giocherà l’EuroLega in questa stagione, ma la squadra allenata da Massimo Cancellieri avrà comunque un Niang a roster. Si tratta del fratello minore di Saliou, Cheickh Niang: classe 2008, ha appena 17 anni ma si è già messo in mostra nella semifinale di Supercoppa Italiana di ieri sera contro Brescia.
Niang è infatti rimasto in campo ben 18′ contro la Leonessa, in una partita persa da Trento facendosi rimontare dopo un ottimo primo tempo. Il giovane bianconero ha chiuso con 8 punti e 4 rimbalzi, tirando 4/8 da due e 0/4 da tre punti. La speranza di Trento è che possa almeno avvicinarsi allo straordinario percorso del fratello maggiore, ma sicuramente buon sangue non mente.
🇮🇹 Cheickh Niang (6-5, ’08) today for Trento in the Italian Supercoppa semi-finals vs. Brescia:
8 PTS
4/8 2FG
4 REB
in 18 min.#LBASupercoppa #scouting pic.twitter.com/PiBz0P1UEy
— Spel (@spel81) September 27, 2025
- Trento, c’è un altro Niang: Cheickh si mette in mostra in Supercoppa - 28 Settembre 2025
- Ergin Ataman risponde agli sfottò di Schroder: “Umiltà più importante della performance. I coach NBA dovrebbero pensare che…” - 27 Settembre 2025
- Danilo Gallinari torna in NBA? Post criptico su Instagram - 27 Settembre 2025