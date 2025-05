Trento, chiusa la stagione inizia la diaspora: Ellis e Niang via, i big verso l’EuroLega

L’Aquila Basket Trento ha vissuto la sua miglior stagione degli ultimi anni, con un’ottima RS chiusa al quarto posto e poi l’eliminazione per 3-1 contro Milano nei Playoff. I bianconeri cambieranno allenatore e domenica hanno annunciato l’arrivo di Massimo Cancellieri, che sostituirà Paolo Galbiati il quale aveva già comunicato che avrebbe esplorato nuove avventure nella offseason. Ora tocca al roster, che rispetto a quello di questa stagione subirà molti cambiamenti.

Come scritto dal Corriere del Trentino, Quinn Ellis e Saliou Niang lasceranno Trento in estate. Per il primo è probabile una forma con l’Olimpia Milano, mentre per il secondo si attendono gli sviluppi del Draft NBA, dove sarà presente (al momento non è proiettato verso una chiamata, nemmeno al secondo turno). Per lui si era comunque parlato di Virtus Bologna nei mesi scorsi.

Anche i big americani lasceranno probabilmente l’Aquila, lo scrive il T Quotidiano, giornale locale del Trentino Alto-Adige. Myles Cale ha un altro anno di contratto ma può liberarsi per soli 80.000 euro, su di lui ci sarebbero gli occhi dell’EuroLega, Paris Basketball e Stella Rossa in particolare, dopo una stagione da 11.3 punti di media in LBA. Stessa direzione che potrebbero prendere Anthony Lamb e Jordan Ford, entrambi free agent a partire dal 30 giugno. Sull’ex Warriors ci sarebbe il Maccabi Tel-Aviv, mentre su Ford si registra l’interesse del Baskonia.