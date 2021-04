Trento ci prova, ma Sassari vince e consolida il quinto posto

Dinamo Banco di Sardegna Sassari- Dolomiti Energia Trentino

(26-20; 19-19; 21-20; 28-17)

Grazie a un quarto periodo pressoché perfetto, la Dinamo Sassari batte la Dolomiti Energia Trentino per 94-76 e terminerà la stagione (almeno) al quinto posto in classifica. I sassaresi infatti con questo successo si portano a 32 punti a +4 da Treviso, che dovrà però giocare solo un’altra partita e a -2 da Venezia, ma con una gara in meno rispetto ai lagunari, con i quali la formazione di Pozzecco ha gli scontri diretti a favore. Trento, invece, si giocherà la qualificazione ai playoff nelle ultime giornate di campionato.

Bendzius e Burnell firmano il primo tentativo di allungo di Sassari, che dopo 2’30” è avanti 9-3. Morgan e Martin riducono il gap, ma Bendzius con due triple consecutive porta il Banco di Sardegna sul +8: 17-9. Morgan da una parte e Bendzius dall’altra si rispondono colpo su colpo e Sassari al 6′ è avanti 20-12. Trento, trascinata da Maye, firma un parziale di 2-8, che vale il -2 (22-20), ma Katić prima e Krušlin poi, chiudono il primo quarto sul 26-20 per i sardi.

Ladurner e Sanders prima consegnano la parità a Trento a quota 27, poi Browne porta gli ospiti per la prima volta in vantaggio sul 29-30. Sassari stringe le maglie in difesa e trascinata da Bilan firma un parziale di 8-0, che vale il 37-30. Il solito Morgan sblocca l’attacco trentino, ma la Dinamo controlla il vantaggio e la tripla di Spissu vale il +9: 45-36. La tripla di Morgan, autentico spauracchio della difesa biancoblù chiude il primo tempo sul 45-39.

Al ritorno dagli spogliatoi, Sassari entra molto più concentrata e in un batter d’occhio, trascinata da Burnell e Gentile realizza un parziale di 11-0 che vale il 56-39. Dopo l’iniziale foga, Sassari non trova più con facilità la via del canestro e Morgan e Williams provano a caricarsi sulle spalle l’attacco trentino e al 27′ la Dinamo è avanti 59-47. La tripla di Katić vale il nuovo +15 sassarese, ma stavolta l’inerzia è tutta nelle mani di Trento, che con Sanders e Browne, a sorpresa torna a -5: 64-59. Nell’ultima azione del quarto, Trento si distrae in fase difensiva e Treier ne approfitta per firmare il definitivo 66-59.

Nei primi minuti del quarto e decisivo periodo è ancora Sassari a provare a prendere il largo e con Burnell, la Dinamo si porta a +14: 75-61. Morgan e Ladurner a 8′ dalla fine firmano il -9, ma i ragazzi di coach Pozzecco, trascinati da un incontenibile Bendzius difendono saldamente il vantaggio e a 5′ dalla fine sono avanti 81-66. Sanders è l’ultimo a mollare, ma i canestri di Spissu e Gentile consegnano il +16 a Sassari con 2’10” da giocare e chiudono di fatto il match. Gli ultimi minuti sono autentico garbage time e Sassari vince 94-76.

Dinamo Banco di Sardegna Sassari: Spissu 11, Bilan 14, Burnell 15, Bendzius 28, Gentile 5, Treier 6, Happ 3, Chessa 0, Re 2, Krušlin 5, Gandini 0, Katić 5

Dolomiti Energia Trentino: Williams 11, Sanders 15, Martin 9, Morgan 19, Browne 9, Conti 0, Ladurner 6, Pascolo NE, Jovanović NE, Forray 2, Maye 5

