Trento comunica che questo sarà l’ultimo anno da DG di Salvatore Trainotti

Dopo la riconferma del Consiglio di Amministrazione da parte dei soci, avvenuto nel corso dell’assemblea svoltasi nei giorni scorsi, la Società annuncia che il 30 giugno 2022, il direttore generale Salvatore Trainotti terminerà la sua collaborazione con il Club per rivestire a tempo pieno il suo attuale ruolo di direttore generale delle Nazionali per conto della Federazione Italia Pallacanestro.

Salvatore Trainotti sarà comunque impegnato a seguire la società fino alla fine della stagione.

In questi mesi sarà affiancato dal dottor Andrea Nardelli che assumerà la carica di direttore generale a partire dal primo luglio 2022.

Andrea Nardelli è cresciuto professionalmente all’interno di Aquila Basket e attualmente ricopre la carica di responsabile commerciale.

La scelta unanime del Consiglio di amministrazione è stata quella di investire su una figura che ha dimostrato grande professionalità e competenza nel segno di una continuità di lavoro e di valori che ci ha sempre accompagnato e che guarda al futuro.

Andrea Nardelli, insieme a tutte le componenti societarie, avrà il compito di portare Aquila Basket nel futuro perseguendo nuovi traguardi dentro e fuori dal campo.

«Sono estremamente onorato – ha dichiarato il presidente Luigi Longhi – di essere garante di un momento storico per il nostro club, che dimostra una volta di più la capacità di evolvere e di evolversi. Quanto fatto da Salvatore Trainotti è davanti agli occhi di tutti e ci sarà il momento e il tempo, giusto per ringraziarlo nel migliore dei modi. La sua carriera è per noi motivo di orgoglio e di esempio per tutti coloro che lavorano in Aquila Basket. Ora guardiamo con entusiasmo e ottimismo al futuro di Aquila che ha in Andrea Nardelli la persona giusta per proseguire un percorso di crescita da tempo tracciato. Al centro di tutto rimane il club; rimane la nostra gente, la nostra comunità. E rimane una lunga stagione che ci deve vedere protagonisti. A cominciare da domani a Parigi».

Queste le dichiarazioni del direttore generale Salvatore Trainotti: «Abbiamo ancora otto mesi da vivere insieme dimostrando come questo club sia in grado di gestire una svolta così importante. Questo, per me, non è ancora il momento dei saluti ma è il tempo di dare tutto il mio sostegno a una società con cui ho condiviso ogni momento di questo passaggio e che sono contento abbia individuato in Nardelli la giusta figura per succedermi, considerata la sua competenza e professionalità».

«Ringrazio il CDA – ha aggiunto Andrea Nardelli – per la fiducia accordatami senza nascondere la mia soddisfazione ma rimendo conscio che il focus principale rimane la stagione in corso. Con questa conferenza stampa abbiamo voluto anticipare quanto succederà formalmente tra qualche mese per senso di responsabilità nel confronto di tutti i nostri stakeholders. Già da diverse settimane stiamo lavorando insieme a Salvatore Trainotti per farci trovare pronti e il fatto che il nostro CDA abbia voluto informare tutti di quanto stia accadendo è sinonimo di quella serietà e di quei valori che da sempre caratterizzano Aquila. Ma oggi, ribadisco, la cosa fondamentale rimane quella stagione in corso che ci vede al lavoro quotidianamente e nel rispetto dei ruoli di tutti».

Fonte: ufficio stampa Aquila Basket