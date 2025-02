Trento è STORIA! EA7 Milano KO e Galbiati e i suoi ragazzi vincono la Coppa Italia 2025

Olimpia EA7 Milano – Dolomiti Energia Trentino 63-79

(14-15; 17-23; 17-21; 15-20)

La Dolomiti Energia Trento è riuscita nel miracolo, battendo l’Olimpia EA7 Milano in una incredibile finale di Coppa Italia a Torino, conquistando così il primo trofeo della propria storia. Per i lombardi ha pesato l’inqualificabile 1/20 dalla lunga distanza, dato che non ha permesso loro di competere contro i ragazzi di coach Paolo Galbiati, che vince così la sua seconda Coppa Italia, inaspettata quanto quella del 2018 con l’Auxilium Torino.

1° tempo

Le due squadre partono subito con grande intensità: Milano prende il comando grazie alle incursioni in area di Bolmaro e Gillespie, ma Trento risponde con un break di 7-0 guidato da Ellis, con il supporto di Lamb e Cale, costringendo coach Messina a chiamare time-out. L’ingresso di Ford dà ulteriore slancio ai bianconeri, che raggiungono il massimo vantaggio sul 13-4. Milano reagisce prontamente e, con il tandem Shields-Mirotic, ristabilisce la parità sul 13-13. Nel finale, i liberi di Dimitrijevic e Cale fissano il punteggio sul 15-14 per Trento.

Nel secondo quarto, la Dolomiti Energia accelera e si porta sul 20-16 con Ellis e Lamb protagonisti. Milano però risponde con un parziale di 7-0 firmato da LeDay, Bolmaro e Ricci, ribaltando il punteggio sul 20-23. Trento reagisce con il duo Mawugbe-Ford, riprendendo il comando della gara. I cinque punti consecutivi di LeDay e Mirotic riportano avanti i biancorossi, ma la tripla di Zukauskas ristabilisce l’equilibrio sul 31-31. Nel finale del primo tempo, Trento sfrutta le iniziative offensive di Ford e Lamb, con Zukauskas che sulla sirena sigla il 38-31.

2° tempo

Nel terzo quarto, Ellis e Lamb spingono Trento fino al +9, ma LeDay e Shields ricuciono lo strappo portando Milano sul 42-40 con iniziative personali. Cale entusiasma il pubblico con una schiacciata, poi arrivano i liberi di Ford e Niang. Mirotic prova a rispondere, ma Trento allunga ancora con una tripla di Zukauskas e un floater di Ford, raggiungendo il massimo vantaggio sul 54-44. Nel finale, i tiri liberi di Mirotic e Ford si rivelano decisivi, mentre l’appoggio di Lamb sulla sirena chiude il terzo quarto sul 59-48 per Trento.

Ellis inizia fortissimo il quarto periodo e la sua bomba regala il +17 ai trentini, che vedono avvicinarsi sempre di più alla vittoria del loro primo trofeo. L’EA7 cerca di rimettersi in piedi grazie a Mirotic e torna a tre possessi pieni di distanza a 3:30 dalla fine. Niang torna a essere un fattore e Cale mette la parola fine al match con una tripla in step back. Trento batte l’EA7 Milano 79 a 63 e vince la sua prima Coppa Italia della storia.

Milano: Mirotic 20, LeDay 12, Shields 9. All. Ettore Messina.

Trento: Ford 23, Ellis 14, Lamb 12, Cale 9, Zukauskas 8. All. Paolo Galbiati.

Immagina in evidenza: Lega Basket