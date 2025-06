Trento guarda al futuro: 3 giovani under 20 nel mirino

Trento guarda al futuro con determinazione, puntando su giovani talenti per costruire una squadra competitiva e sostenibile. Dopo le partenze di giocatori come Ellis, Niang, Lamb, Ford e Badalau, il direttore sportivo Rudy Gaddo è al lavoro per rinnovare il roster sotto la guida di coach Massimo Cancellieri.

Obiettivi di mercato: Garavaglia, Ferrari e Marangon

Tra i nomi nel mirino della dirigenza trentina spiccano tre giovani promettenti:

Diego Garavaglia : classe 2007, proveniente dal settore giovanile dell’Olimpia Milano. Nella stagione appena conclusa ha giocato con Oleggio in Serie B Interregionale, registrando una media di 13 punti in 33 partite. Il suo arrivo a Trento potrebbe rappresentare un’opportunità per fare esperienza in Serie A prima di un possibile approdo negli Stati Uniti.

: classe 2007, proveniente dal settore giovanile dell’Olimpia Milano. Nella stagione appena conclusa ha giocato con Oleggio in Serie B Interregionale, registrando una media di 13 punti in 33 partite. Il suo arrivo a Trento potrebbe rappresentare un’opportunità per fare esperienza in Serie A prima di un possibile approdo negli Stati Uniti. Leonardo Marangon e Francesco Ferrari: entrambi classe 2005 protagonisti con Cividale in Serie A2. La loro crescita costante li rende profili interessanti per il progetto di Trento, che mira a costruire una squadra giovane ma pronta a competere ad alti livelli.

Una strategia orientata al futuro

L’Aquila Basket Trento ha dimostrato negli anni la capacità di valorizzare i giovani talenti, offrendo loro spazio e responsabilità. La scelta di puntare su Garavaglia, Marangon e Ferrari si inserisce in questa filosofia, con l’obiettivo di costruire un gruppo coeso e ambizioso.

La stagione 2024-2025 ha visto Trento conquistare la Coppa Italia, battendo Milano in finale e ottenendo il primo trofeo della sua storia. Questo successo rappresenta un punto di partenza per un nuovo ciclo, in cui l’inserimento di giovani promettenti sarà fondamentale per mantenere alto il livello competitivo.

Conclusione

L’Aquila Basket Trento si prepara a una nuova stagione con l’obiettivo di consolidare i risultati ottenuti e costruire un futuro solido. L’attenzione verso giovani talenti come Garavaglia, Marangon e Ferrari testimonia la volontà della società di investire su un progetto a lungo termine, puntando su energia, entusiasmo e crescita continua.

