Trento ha scelto il proprio esterno: Dominique Johnson torna in Italia

Nel corso della pausa in cui vedremo impegnata l’ItalBasket contro l’Islanda per le Qualificazioni ai Mondiali del 2023 (24 e 27 febbraio), la Dolomiti Energia ha deciso di passare al 6+6. La ricerca che la società aveva cominciato qualche giorno fa pare aver dato i risultati: e così i trentini avrebbero deciso di mettere a contratto Dominique J0hnson, col quale l’ufficializzazione dell’accordo dovrebbe arrivare a breve, secondo quanto raccolto dalla Redazione.

L’ala americana è una vecchia conoscenza del nostro campionato e avrebbe battuto la concorrenza dell’altra opzione Olivier Hanlan. In Serie A, ha indossato la maglia di Varese, Venezia, Pistoia e poi Udine, in Serie A2 nella stagione 2020/21. Johnson viene da una stagione nella prima lega messicana, dove ha disputato 23 partite (13 da titolare) facendo registrare circa 13 punti, 2 assist e 3 rimbalzi in 25 minuti ad allacciata di scarpe.