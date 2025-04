Trento non perdona ed espugna di prepotenza il PalaTrieste

PALLACANESTRO TRIESTE – DOLOMITI ENERGIA TRENTO 88 – 94

(24-32; 17-22; 20-13; 27-27)

Al PalaTrieste andava in scena l’incontro tra i padroni di casa della Pallacanestro Trieste e l’Aquila Basket Trento, valido per la ventisettesima giornata della LBA Serie A, Alla fine a spuntarla sono stati gli ospiti, grazie ad una partita tutta sostanza, giocata ad alta intensità, in cui spiccano i 19 punti di Cale e i 18 di Ellis, oltre ai 17 di Lamb, mentre ai padroni di casa non bastano i 18 di Uthoff e i 17 di Ross per portare a casa il match.

Parte bene Trieste con tre triple di Uthoff, a cui Trento risponde con Cale e Ellis per l’8-10 iniziale. Mawugbe e Lamb allora provano ad allungare a +4 per gli ospiti, ma Ross e McDermott tengono a – 1 i padroni di casa. Ancora il #21 e il #22 trentini però, insieme a Cale, tentano nuovamente l’allungo per Trento, che scappa a +8. McDermott e Candussi riescono a tenere attaccata Trieste (-5), ma ancora Cale e poi Ford fanno la voce grossa per l’Aquila, così solo nel finale Ruzzier accorcia per il 24-32 che chiude il primo quarto. Nel secondo periodo Valentine fa subito – 4, ma Lamb e Ford rispondono per il nuovo +8. Johnson e Valentine ci provano, ma Trento si tiene a distanza e con Lamb trova anche il +10. Valentine con la tripla accorcia nuovamente, fino a che Ellis e Lamb non prendono in mano il match e gli ospiti allungano addirittura a +14. Trieste ora è in seria difficoltà, Brown non basta e i liberi sulla sirena di Ellis chiudono il primo tempo sul 41-54.

Al rientro in campo Trieste piazza subito un incredibile parziale di 10-0, aperto da Brown e chiuso da Johnson, che la riporta a – 3 in un batter d’occhio. Trento ora soffre ma ci pensa sempre Ellis a fermare l’emorragia (+5). Uthoff non ci sta e rimette – 3 i padroni di casa, ma Bayehe e compagni stringono i denti e tornano presto a +8. Ross torna poi a segno per Trieste, mentre Ford e Niang riportano sul 56-67 il match. Allo scadere del periodo però McDermott e Brooks riducono nuovamente il distacco a meno 6. Nell’ultimo quarto Ruzzier spara subito la tripla, ma Ellis e i suoi rispondono per il nuovo +8. Brooks e Brown provano a ricucire, Ford non ci sta, Trento resiste e poi Lamb allunga a +15 il suo distacco. Uthoff non molla, poi tocca ad Ellis e Ross a due dal termine rispondersi colpo su colpo, così Trieste resta a meno 8. Non è finita, i giuliani ci credono, tanto che Johnson e Brown piazzano addirittura il meno 3, Ellis allunga a +5, ma Valentine fa meno – 2 da tre. Zukauskas e Niang però sono glaciali dalla lunetta, Trento stringe i denti e Trieste non riesce la rimonta. La partita termina così 88-94.

PALLACANESTRO TRIESTE: Obljubech NE, Ross 17, Deangeli 0, Uthoff 18, Ruzzier 5, Campogrande NE, Candussi 3, Brown 11, Brooks 4, McDermott 8, Johnson 10, Valentine 12;

Coach: Jamion Christian

DOLOMITI ENERGIA TRENTO: Ellis 18, Cale 19, Ford 13, Niang 11, Forray 0, Mawugbe 4, Lamb 17, Bayehe 6, Badalu NE, Zukauskas 6, Mohamud 0;

Coach: Paolo Galbiati