Trento-Sassari poco amichevole: 5 espulsi e addirittura 2 squalifiche

A Trento si è disputata la semifinale del Memorial Brusinelli tra i padroni di casa e la Dinamo Sassari, partita vinta alla fine dai bianconeri per 74-70. Aldilà del risultato, a rubare la scena è stata la tensione esplosa nel quarto quarto tra Selom Mawugbe e Rashawn Thomas. I due hanno dato il via ad un acceso confronto che ha coinvolto tanti altri giocatori e alcuni membri degli staff: alla fine gli arbitri hanno deciso non solo per l’espulsione di Mawugbe e Thomas, ma anche per quelle di Toto Forray, Jordan Bayehe e Simone Pierich, Team Manager di Trento.

Non solo: domani Mawugbe e Thoms sono stati simbolicamente squalificati per le gare di domani: Trento si giocherà la finale contro Udine, mentre Sassari affronterà Trapani per il terzo posto.

Per la Dolomiti Energia sono arrivate buone indicazioni da DJ Steward, autore di 19 punti, mentre Peyton Aldridge ha aggiunto 16 punti.