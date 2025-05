Trento, scelto il nuovo coach: c’è accordo con Massimo Cancellieri?

Nel giorno di Gara 4 dei quarti di finale playoff contro l’Olimpia Milano, la Dolomiti Energia Trentino pianifica già il futuro. Secondo quanto riportato da Superbasket, Trento avrebbe trovato l’accordo con Massimo Cancellieri per affidargli la guida tecnica della squadra nella prossima stagione.

Accordo raggiunto: Massimo Cancellieri allenerà l'Aquila Trento https://t.co/IALCI80cE3 — SUPERBASKET (@Superbasket_it) May 24, 2025

Cancellieri pronto al ritorno in Italia dopo l’esperienza europea

Massimo Cancellieri, attualmente alla guida del PAOK Salonicco, ha maturato una solida esperienza internazionale dopo gli anni passati in Italia. Ex assistente allenatore all’Olimpia Milano, Cancellieri ha allenato in Francia il Limoges CSP e successivamente lo Strasburgo, prima di approdare in Grecia. Il suo profilo è stato fortemente voluto dalla dirigenza trentina, che punta su un tecnico esperto e abituato a gestire progetti ambiziosi.

Trento aveva valutato anche Francesco Tabellini

Il primo nome sul taccuino di Trento era Francesco Tabellini, che però sembra destinato alla EuroLeague, con il Paris Basketball pronto ad accoglierlo. Il club parigino è vicino alla separazione da Tiago Splitter, pronto a lasciare dopo una sola stagione, e Tabellini è considerato il profilo ideale per guidare il progetto francese in crescita.

Una nuova era per la Dolomiti Energia

Con la possibile firma di Massimo Cancellieri, la Dolomiti Energia Trento si prepara a voltare pagina dopo una stagione vissuta tra alti e bassi e culminata con i playoff contro una corazzata come Milano. L’obiettivo è costruire una squadra competitiva e dare continuità a un progetto che punta alla stabilità in Serie A e a una nuova dimensione europea.