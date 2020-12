Trento segna troppo poco ma il ko con Gran Canaria non fa male

DOLOMITI ENERGIA TRENTO 56 – HERBALIFE GRAN CANARIA 67

(12-22, 18-24, 12-8, 14-13)

Si chiude con un ko ma con un bilancio estremamente positivo la regular season di EuroCup della Dolomiti Energia Trento. I bianconeri incappano in una serata negativa dal punto di vista offensivo e devono arrendersi a Gran Canaria in una sfida che, in caso di larghissima vittoria, avrebbe addirittura potuto catapultarli al primo posto nel girone.

Alla fine sono proprio gli spagnoli a prendersi, con merito, la vetta del Gruppo D, che invece Trento chiude da terza, staccando comunque il pass per le Top 16.

Decisivo il gap fisico in favore dell’Herbalife che domina a rimbalzo e gioca fin dall’inizio con più energia, concedendo solamente 12 punti nel primo periodo e 18 nel secondo alla squadra italiana. I trentini perciò si ritrovano sotto di 16 (30-46) all’intervallo lungo e provano a raddrizzare le cose nella terza frazione che si chiude con un poco spettacolare 12-8. Manca, appunto, fluidità nella metà campo offensiva alla truppa di Brienza per poter sperare di riaprirla così gli ospiti chiudono in scioltezza.

TABELLINI

Trento: Martin 7, Jovanovic n.e., Pascolo, Conti 2, Browne 12 (5 ass), Forray 8, Sanders 7, Mezzanotte, Morgan 3, Williams 9, Ladurner 2, Maye 6. Coach: Brienza.

Gran Canaria: Balcerowski 4, Okoye 10, Albicy n.e., Slaughter 18, Dimsa 7, Shurna 11 (5 ass), Santana, Diop, Burjanadze 2, Beiran 13 (13 rimb), Stevic 2. Coach: Fisac.

STATISTICHE COMPLETE

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.