La Dolomiti Energia Trento è ancora alla ricerca di pedine fondamentali per completare il roster in vista della stagione 2025. Non è un mistero che la squadra trentina sia rimasta un po’ indietro nella costruzione della rosa, soprattutto nel reparto esterni. Secondo quanto riportato dal quotidiano L’Adige, il nome caldo delle ultime ore per Trento è quello di Stanley Umude, 26 anni, 1,98 di altezza, prodotto del college di Arkansas, undrafted nel 2022.

Chi è Stanley Umude?

Umude è un play-guardia versatile, con esperienze sia in NBA (Detroit Pistons e Milwaukee Bucks) sia in G League, dove ha affinato le proprie doti di scorer e difensore. Il suo profilo tecnico ricorda da vicino quello di Myles Cale, giocatore esplosivo e capace di incidere su entrambe le metà campo.

L’arrivo di Stanley Umude a Trento potrebbe garantire a coach Massimo Cancellieri un’alternativa importante per il backcourt di Trento, sia come playmaker aggiuntivo che come guardia fisica in grado di attaccare il ferro. La trattativa non è ancora definita, ma l’interesse è concreto e la società trentina sembra intenzionata a valutare con attenzione questa opzione.

Le prospettive di mercato di Trento

Il mercato di Serie A Basket 2025 sta entrando nella fase calda e Trento non vuole restare indietro rispetto alle concorrenti. Oltre al ruolo di play-guardia, la società sta cercando un lungo di esperienza per completare il quintetto titolare. Se l’operazione Umude andasse in porto, potrebbe rappresentare il primo vero “colpo” della campagna estiva trentina.