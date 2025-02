Trento supera Trieste e raggiunge Milano in finale di Coppa Italia

La Dolomiti Energia Trento batte la Pallacanestro Trieste 82-79 in una semifinale combattutissima e conquista la finale contro l’EA7 Emporio Armani Milano. Decisivi nel finale Ellis, Niang e Lamb, mentre per Trieste non basta la grande prova di Ruzzier.

Primo tempo: Trento parte forte, Trieste reagisce

Il match inizia con un parziale di 9-2 per Trento, guidata da Mawugbe e Pecchia, che costringe subito la panchina giuliana al time-out. Trieste risponde con M.Brown, Valentine e una tripla di Ruzzier che riduce il gap sull’11-9, ma Zukauskas domina in area e porta i bianconeri avanti 15-11. Dopo i liberi di Brown, Trento confeziona un parziale di 8-0 con Lamb e Cale, chiudendo il primo quarto sul 23-13.

Il secondo periodo ricalca il primo: Trento spinge con Lamb e raggiunge il massimo vantaggio sul 29-15, obbligando coach Christian a fermare il gioco. Trieste risponde con Valentine e Brown, ma il gioco da tre punti di Pecchia mantiene le distanze (34-20). La coppia M.Brown-Valentine trascina i giuliani a -6, poi Ellis e Brown danno spettacolo nel finale. Lamb segna due liberi, ma è la tripla di Ruzzier a mandare le squadre all’intervallo sul 38-33.

Secondo tempo: il match si accende

Trieste parte forte e torna a -2 con la tripla di Ruzzier e una penetrazione di Valentine. Trento prova a rispondere con Ellis e Lamb, ma un parziale di 0-7, sempre con Ruzzier protagonista, regala il primo vantaggio giuliano (45-47). Le triple di Ford e Valentine infiammano la partita, con continui cambi di leadership nel punteggio. Uthoff segna cinque punti consecutivi e porta Trieste sul +6, costringendo coach Galbiati al time-out. La pausa porta subito un break di 6-0 per Trento con Zukauskas, Ford e Cale, che riportano il punteggio in parità (57-57). Dopo un libero di Brown, Mawugbe chiude il terzo quarto con una schiacciata per il 59-58 Trento.

Finale thrilling: Trento vince nel rush finale

Il quarto periodo si apre con una tripla di Candussi, ma Ellis risponde immediatamente. La stoppata di Mawugbe lancia Trento in contropiede e Pecchia riporta i suoi in vantaggio (64-63). Ruzzier e Brown rispondono per Trieste, poi Ellis segna il 66-68. Il numero 10 biancorosso realizza un gioco da tre punti per il 66-71. Niang e Ruzzier si sfidano in un botta e risposta prima che la Dolomiti Energia, con il classe 2004 Niang, Ellis e Lamb, costruisca un parziale di 7-0 per il sorpasso (75-74). Brown segna la tripla del 75-77, ma Cale e Niang firmano il nuovo vantaggio Trento (80-77) a 40” dalla sirena. Brown schiaccia il -1, ma Lamb segna due liberi decisivi. L’ultima tripla di Ruzzier si stampa sul ferro e il match si chiude 82-79 per Trento.

I protagonisti della partita

Per Trento, spiccano Lamb (18 punti), Ellis (11 punti, 10 rimbalzi e 8 assist) e Niang (10 punti e 5 rimbalzi). Per Trieste, grande prestazione di Ruzzier (25 punti, 5/7 da tre e 5 assist), M.Brown (21 punti) e Valentine (19 punti e 11 rimbalzi). Con questa vittoria, Trento si guadagna la finale contro Milano in una sfida che promette spettacolo.