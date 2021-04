Trento-Trieste, Dalmasson al termine del match: “Soddisfatto della reazione. Ora pensiamo a Pesaro”

Al termine del match perso dalla sua Pallacanestro Trieste contro l’Aquila Basket Trento per 81-69 il coach dei giuliani, Eugenio Dalmasson, è intervenuto in sala stampa per commentare il match. Di seguito le sue dichiarazioni tratte dal sito ufficiale della squadra giuliana.

“Un primo quarto senza dubbio che in chiave di lettura della partita ci ha penalizzato in modo importante, in modo definitivo direi. Poi c’è stato grande equilibrio anche nel punteggio, siamo arrivati a riportarci sotto la doppia cifra di svantaggio. C’è stata una buona reazione, finalmente un primo momento in cui abbiamo visto la squadra ricompattarsi. Trento è una squadra che non soffre particolarmente questo tipo di sfide, data la grande fisicità, per il fatto può cambiare sistematicamente marcature. Adesso dobbiamo guardare avanti, la prossima finale che ci giocheremo con Pesaro. Prendiamo quello che di buono abbiamo creato stasera nel saper stare insieme, soprattutto in un momento di grande difficoltà dal quale non era facile reagire, soprattutto dopo quel colpo da ko dei primi 10 min. Adesso testa a Pesaro”.