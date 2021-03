Trento viene travolta dai russi del Lokomotiv Kuban e complica il discorso qualificazione

LOKOMOTIV KUBAN-DOLOMITI ENERGIA TRENTO=100-86

(27-20; 27-18; 22-28; 24-20)

La Dolomiti Energia Trento viene sconfitta dalla Lokomotiv Kuban e saluta quasi definitivamente l’Eurocup. I russi sono stati più incisivi e più cattivi fin dall’inizio, trascinati da uno straordinario Kuzminscas, autore di 26 punti ed assoluto MVP di partita. Dal canto suo, Trento ha provato a rientrare in partita nel terzo quarto, trascinata da Williams e Sanders. Ora la qualificazione alle Top 16 è davvero complicata e bisognerà sperare in una vittoria del Partizan Belgrado entro uno scarto di 3 punti.

Trento parte subito forte trascinata da Browne, ma la Lokomotiv non ci sta e risponde con due triple di Kalnietis e Williams-Goss: al 5′ la gara è in perfetta parità sul 9 pari. Nella seconda metà di quarto, la Dolomiti Energia prova un mini-allungo con un parziale di 6 a 0, grazie a due triple consecutive di Sanders, ma i russi trascinati da un Kuzminscas in grande spolvero, riescono a raggiungere e addirittura a superare Trento, chiudendo la prima frazione in vantaggio sul 27-20.

La seconda frazione si apre ancora con un ottimo di inizio da parte di Browne, ma ancora gli scatenati Kuzminscas e Kalnietis portano i russi addirittura sul +9 al 5′. La difficoltà di Trento in entrambe le metà campo continua anche nella seconda metà di quarto, sprofondando sul -16 sotto i colpi dei russi, trascinati soprattutto da un monumentale Kuzminscas autore di 17 punti. Alla fine del primo tempo il tabellone segna il vantaggio della Lokomotiv sul 54-38.

Al rientro dagli spogliatoi Trento continua ad essere in netta difficoltà soprattutto in fase difensiva, cercando però una minima reazione nella metà campo offensiva con Sanders e Maye, e tornando sul -10 al 5′ dopo un parziale di 7 a 0. Nella seconda metà di quarto il botta e risposta tra le due squadre continua: Kalnietis prova a riportare la Lokomotiv in largo vantaggio, ma i canestri di Sanders e Williams chiudono la terza frazione sul 76-66.

L’ultimo quarto inizia con un parziale di 12 a 3 russo, trascinati ancora una volta da uno scatenato Kuzminscas. La Dolomiti Energia prova a limtare i danni con Williams e il solito Sanders, tornando per l’ennesima volta sul -10. Nel finale di gara i russi riescono a gestire agevolmente il vantaggio, vincendo la partita con il punteggio di 100-86, vanificando ogni possibilità di qualificazione di Trento alle Top 16.

LOKOMOTIV KUBAN

Williams-Goss, Cummings 13, Hervey 9, Motovilov n.e., Kalnietis 21, Ilnitskiy 4, Kalinov n.e., Kuzminskas 26, Lynch 4, Martiuk 0, Gordon 12, Emchenko 0

DOLOMITI ENERGIA TRENTO

Martin 2, Browne 12, Forray 4, Sanders 22, Mezzanotte 2, Williams 27, Morgan 5, Maye 10, Ladurner 2, Pascolo n.e., Conti n.e.