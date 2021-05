Treviglio domina in scioltezza, Chieti non pervenuta al PalaFacchetti

TREIVGLIO – CHIETI 83-65

(21-12; 23-18; 19-14; 20-21)

Dominio totale al PalaFacchetti per la BCC Treviglio che asfalta dal primo all’ultimo minuto Chieti, che seppur priva di Williams, ha prodotto una gara davvero troppo brutta, dove il solo Bozzetto è stato l’unico in grado di produrre qualcosa. Per Treviglio ottima prestazione corale, dove spicca la terza doppia doppia di Borra (15+15) e i 23 di un indemoniato Frazier. BCC che resta al comando del girone insieme a Verona, mentre Chieti resta ultima a 2 punti.

Prima parte di gara costellata di molti errori al tiro, dove il solo Bozzetto trova continuità dando un piccolo vantaggio a Chieti sul 7-4 dopo 4′ di gioco; BCC che trova i primi canestri dal campo con Frazier, ed è 8-0 di parziale con Maffezzoli subito obbligato a parlarci su sul meno 5. Padroni di casa che non si fermano, Borra domina nel pitturato e allunga sul 16-8, poi un paio di canestri di Arnold danno fiato a Chieti ma Frazier dalla lunetta fissa sul 21-12 il primo quarto. Sempre Frazier allunga subito sul +14, poi Chieti trova con Sodero due canestri rapidi per interrompere il parziale orobico, e Zambelli blocca subito la gara col primo timeout del suo match; e la BCC riprende subito, Reati con due triple allunga sul +15, poi è CHieti che trova il canestro dalla lunga distanza ma è solo meno 11 per i biancorossi. L’ultimo tiro è per la BCC e capitan Reati buca la sirena con la tripla del 44-30 che manda tutti al riposo. BCC che apre con un 7-0 con Borra e Frazier, poi Sorokas entra nel match e accorcia sul 38-52 per i suoi dando respiro a Chieti quando ormai si è già arrivati a metà periodo; gara che prosegue a sprazzi, il solito Sorokas produce qualcosa ma Borra è devastante e Treviglio mantiene 15 lunghezze di vantaggio. Nel finale Sarto con la bomba e Frazier col buzzer certificano ulteriormente il dominio biancoblu, sul 63-44 del terzo quarto. Chieti ha uno scatto d’orgoglio, 7-0 rapidissimo ad inizio ultimo quarto per il meno 12 e Zambelli ci parla subito su con i suoi per bloccare l’inerzia; Nikolic torva la retina, poi le squadre sbagliano un sacco di possessi e Treviglio resta avanti sul 67-53 a 6′ dal termine. Piazza trova il meno 11 con un bell’appoggio, Zambelli ferma nuovamente la contesa perchè il blackout offensivo dei suoi è prolungato, e ci pensa la gran bomba di Pepe a sbloccare il digiuno. Chieti ci prova, ma a chiuderla è Frazier con una tripla clamorosa, che consegna così il terzo successo su tre a Treviglio che vince col punteggio di 83-65.

TREVIGLIO: Sarto 9, Nikolic 4, Reati, Bogliardi 2, Corini 3, Manenti, Ancellotti, Frazier 23, Pepe 16, Lupusor, Borra 15

CHIETI: Sodero 10, Meluzzi 1, Lugic 4, Mijatovic, Graziani, Sorokas 13, Favali 2, Ihedioha 5, Bozzetto 22, Piazza 6, Arnold 2

