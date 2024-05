Treviglio e Orzinuovi pronte a fondersi con il PalaBertocchi come campo base?

La Gruppo Mascio Treviglio ha vissuto una stagione sotto le aspettative, uscendo al primo turno playoff, e lo stesso si può dire per l’Agribertocchi Orzinuovi che è retrocessa in Serie B Nazionale prima del Ponte del 25 aprile. Ecco che quindi questo rumors che arrivano dagli ambienti bergamaschi e bresciani potrebbe essere molto interessante.

Secondo quanto riportato da BresciaOggi, Stefano Mascio sembra abbia avuto degli screzi con l’amministrazione comunale di Treviglio e con i vecchi soci della formazione bergamasca e stia pensando seriamente di cambiare campo base per la sua squadra. La scelta di Orzinuovi potrebbe essere legata anche al palazzetto, visto che il PalaBertocchi è tutto sommato un buon campo per la Serie A2, anche se è più piccolo del PalaFacchetti. Un’ipotesi potrebbe essere addirittura quella di avere 2 squadre e non solo 1: una in Serie B e una in Serie A2.

Al momento sono solo rumors, anche se il DS dell’Orzi Basket, Alessandro Muzio, non ha per nulla smentito questa possibilità ma ha anzi confermato che anche lui ha sentito queste voci.

Stiamo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane tra Treviglio e Orzinuovi. Di certo avremo molto di cui scrivere e vi aggiorneremo su tutte le novità legate a questa situazione.

