Treviso contestata contro la Virtus, Joe Ragland verso l’addio

Francesco Manzi

Il Treviso Basket è ultimo in classifica in LBA, la sconfitta di ieri contro la Virtus Bologna lo ha fatto scivolare sull’1-7, a pari con la neopromossa Apu Udine. E contro le V Nere è arrivata anche la prima contestazione dei tifosi, che hanno sommerso di fischi la squadra di coach Alessandro Rossi al termine della gara, come scritto da La Tribuna.

Probabilmente il GM Pasquini ora interverrà sul mercato, anche se la prima mossa potrebbe essere un addio: quello di Joe Ragland, esperta point guard arrivata in estate che sembra destinata ad essere la prima ad abbandonare la nave. Lo statunitense, come riportato da Sportando, sarebbe in trattativa per la rescissione con lo scopo di trovare una sistemazione più competitiva e disputare la Basketball Champions League.

In queste prime 8 gare a Treviso, Ragland, 35 anni, ha mantenuto 11.6 punti e 7.8 assist di media in campionato.

