Treviso demolisce Minsk e accede ai gironi di Champions League

Nutribullet Treviso 95 – Tsmoki Minsk 78

(30-21, 25-19, 25-13, 15-25)

La Nutribullet Treviso batte nettamente Minsk nell’ultimo atto del Qualifying Round e accede ai gironi di Champions League.

CRONACA

Primo quarto ricco di emozioni; Minsk parte a razzo realizzando ben 7 delle 8 conclusioni scagliate verso l’anello raggiungendo immediatamente la doppia cifra di vantaggio in nemmeno 5’ di gioco (8-21). Treviso; dopo il timore reverenziale dell’inizio;, si scuote di colpo e, trascinata dall’insolito duo Dimsa-Sims, incomincia a macinare canestri su canestri. In un batter d’occhio la squadra della marca riduce lo svantaggio ad un solo possesso dopo la bimane del suo centro ex Reggio costringendo i bielorussi a rifugiarsi in time-out sperando di sovvertire l’inerzia sfavorevole (19-21 all’ottavo). I padroni di casa tuttavia continuano a pigiare il piede sull’acceleratore; a prendere per mano la squadra di Menetti questa volta è la giovane guardia Bortolani che si erge protagonista nel break di 11 a 0 finale che aggiorna il parziale sul 30 a 21 in favore di TVB.

La seconda frazione non si discosta molto dai primi minuti; gli ospiti si rifanno sotto a suon di triple fino al -1 firmato Stabrouski. Nel momento peggiore però i veneti riprendono il centro del ring assestando un altro parziale mortifero di 11 a 0 che sega letteralmente le gambe alla squadra della capitale della Bielorussia. All’intervallo i biancoazzurri amministrano la situazione forti del proprio +15 di vantaggio (55-40).

La ripresa diventa sin da subito un lungo “garbage-time”, Minsk ci prova a riaprire il match, ma alla fine a spuntarla è Treviso che strappa una storica (la prima) qualificazione ai gironi di Basketball Champions League vincendo il match col punteggio di 95 a 78. MVP di sera il lituano Dimsa autore di 26 punti con un ottimo 6 su 9 da 3.

TABELLINI

TREVISO: Russell 6 (1-6, 0-3), Bortolani 10 (2-2, 2-5), Dimsa 26 (2-5, 6-9), Akele 17 (1-1, 5-6), Sims 16 (4-7); Poser, Faggian, Casarin 0 (0-2, 0-3), Chillo 8 (1-1, 2-3), Sokolowski 10 (0-4, 1-6), Jones 2 (1-1). All.: Menetti

MINSK: Warner 25 (6-10, 4-4), Beliankou 15 (2-3, 3-3), Trastsinetski 6 (2-6 da 3), Hernandez 5 (2-3), Upshaw 9 (3-5); Dodoo 2 (1-1, 0-3), Stubeda 4 (2-4), Stabrouski 7 (0-1, 2-4), Jankovic 3 (1-2 da 3), Kuzmin 0 (0-1), Blizniuk 2 (0-2). All.: Vergun

Marco Novello

Foto: M. Gregolin per Treviso Basket