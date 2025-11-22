Treviso, finita l’avventura di Joe Ragland: quale futuro per lui?

La storia tra Joe Ragland e la Nutribullet Treviso Basket è arrivata ai titoli di coda. Il club veneto ha annunciato ufficialmente che il playmaker statunitense non prenderà parte alla trasferta di Trento, un segnale che conferma la separazione ormai imminente.

Il comunicato di Treviso: Ragland fuori dalla trasferta

In una nota diffusa dal club, Treviso ha dichiarato:

“Nutribullet Treviso Basket comunica che il giocatore Joe Ragland non parteciperà alla trasferta a Trento”.

Una frase breve ma significativa, che di fatto certifica la fine dell’avventura del regista classe 1989, arrivato in estate come uno dei colpi di mercato più importanti del club, con un contratto 1+1.

Treviso al lavoro per trovare il sostituto

La società è già alla ricerca di una nuova soluzione in cabina di regia, con l’obiettivo di sfruttare la sosta per le Nazionali per chiudere il nuovo innesto. Nel frattempo, però, la trasferta contro la Dolomiti Energia Trentino dovrà essere affrontata con Brianté Weber e David Torresani nel ruolo di playmaker e il supporto di Abdur-Rahkman nelle rotazioni esterne. Una situazione delicata per Treviso, che sta cercando di trovare continuità dopo un inizio di stagione complicato.

La parentesi di Joe Ragland in maglia trevigiana si chiude dopo 8 partite con ottime cifre personali: 11.6 punti di media, 8 assist e 3.6 rimbalzi. Statistiche che confermano l’impatto del giocatore, nonostante la squadra non sia riuscita a trovare una reale stabilità nei risultati.

Quale futuro per Ragland e Treviso?

Ragland è ora alla ricerca di una nuova collocazione, mentre Treviso deve completare la propria ricostruzione tecnica per affrontare il resto della stagione con un assetto più solido.

Le prossime settimane saranno cruciali sia per il futuro del playmaker che per quello del club, impegnato a risalire la classifica della LBA Serie A. Vediamo chi prenderanno al suo posto.