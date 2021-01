Treviso si impone nel secondo quarto e supera Trento in trasferta

AQUILA BASKET TRENTO 76-82 TREVISO BASKET

(21-15; 15-26; 18-16; 22-25)

Vince ancora Treviso: la squadra di coach Menetti si conferma una potenziale concorrente per i playoff, superando una Trento impegnata in settimana a Belgrado grazie ad un solidissimo secondo quarto. Seconda sconfitta consecutiva per la formazione di coach Brienza.

A provare a mettere la testa avanti è Trento, che con Morgan trova il +8 (10-2) da oltre l’arco. I padroni di casa rimangono in controllo per tutto il corso del quarto: Treviso prova a riavvicinarsi con Mekowulu (15-12), ma due triple consecutive di Mezzanotte e Sanders ricacciano indietro gli avverso sul 21-12. Trento quindi si ferma, e gli ospiti riescono a ricucire un minimo lo strappo, lasciando comunque troppi punti dalla lunetta. Il primo quarto termina 21-15.

Nel secondo quarto, Trento cerca di allungare, ma Treviso questa volta non permettere ulteriori strappi, tornando a contatto con Vildera e poi con Chillo (23-23). L’inerzia della gara passa quindi di mano: due triple consecutive di Sokolowski e Logan consegnano a Treviso il +7 (23-30). Maye cerca di ricucire lo strappo, ma Sokolowski mantiene gli avversari lontano in più occasioni. Il primo tempo termina 36-41.

Nella ripresa, Treviso cerca di consolidare il suo vantaggio: di nuovo due triple in back-to-back, e la DeLonghi tocca il +10 (39-49), firmato da Logan. Maye e Williams tengono a galla l’Aquila, riportando i padroni di casa sul –3 (46-49). Treviso sembra aver perso un po’ di lucidità, e Trento ne approfitta, con il pareggio e il vantaggio firmati da Pascolo (59-57), ma non riesce a concretizzare il vantaggio. Chillo riporta i veneti avanti (61-62) nel corso del quarto quarto, e poco dopo consolida il gap con la tripla del +6 (63-69). Trento ormai è fuori dalla partita, e una buona difesa di Treviso spegne la gara nei minuti finali. Termina 76-82.

AQUILA BASKET TRENTO: Pascolo 4, Conti 0, Browne 13, Forray 0, Sanders 11, Mezzanotte 3, Morgan 15, Williams 18, Ladurner 0, Maye 12.

TREVISO BASKET: Russell 9, Logan 21, Vildera 2, Imbrò 5, Chillo 12, Mekowulu 8, Sokolowski 17, Akele 8.

Milanese classe ’97, fede cestistica Olimpia Milano. Non grande amante NBA, ma seguo abbastanza i Lakers. Viva la kosarka slava.. aspirante story-teller. Si spera.

mail: gabbuschi@gmail.com