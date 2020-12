Treviso sogna le Final Eight, Varese si ritrova a lottare ancora coi propri fantasmi

OPENJOBMETIS VARESE – DE’ LONGHI TREVISO: 79-80 (29-16, 16-14, 8-28, 26-22)

Varese lotta ancora coi fantasmi, ma non vince nemmeno questa battaglia. Nella dodicesima giornata di LBA, la Openjobmetis soffre un altro terzo quarto dove è stata vittima di un parziale dannoso ai fini del risultato. 26 punti subiti e solo uno segnato al 28esimo, prima di reagire e cercare di rimettersi in corsa ad alti giri del motore. Quelli che nel primo tempo avevano fatto scappare la squadra di Bulleri con un attacco fluido, una difesa organizzata e reattiva. Dimensioni fondamentali che sono mancate negli ultimi 10 minuti quando la forza di volontà non è bastata a raddrizzare una partita iniziata decisamente bene. Dall’altra parte, Treviso si gode i 23 punti di David Logan, micidiale dall’arco con 5/9, i 10 punti di un importantissimo Sokolowski e i 13 di Russell, autore dell’assist decisivo per la vittoria, oltre anche ai 12 di Mekowulu e Akele.

La gara

Partenza fulminea per la Openjobmetis Varese. Un inizio di gara che serve alla squadra di Bulleri per un ottimo approccio alla gara. Strautins e soprattutto Scola (11 punti in 8’) si caricano la squadra sulle spalle per guidare un largo parziale di 19 a 7 nei primi 7 minuti, tutti favorevoli ai biancorossi. Il primo quarto di Treviso è segnato da una discontinuità che non aiuta affatto la squadra di Menetti: Logan e compagni rimontano fino al -5, sul 19 a 14, e poi cadono di nuovo oltre la doppia cifra di svantaggio per il 29 a 16.

I trevigiani ci mettono l’energia e l’intensità per cercare di arginare il buono attacco della OJM. Per i primi due minuti del secondo quarto, Treviso trova anche la soluzione offensiva con un mini parziale di 0 a 6, firmato Imbro-Carroll-Chillo, che pungola una Varese sottotono su entrambi i versanti del campo e non sempre al massimo della lucidità e dell’organizzazione sul campo. La squadra di Bulleri può comunque contare sui blitz solitari del duo Douglas e Scola che all’intervallo combinano 26 (12 per il primo, 14 per il secondo) dei 45 punti al 20esimo.

Varese vede i fantasmi, toglie i piedi dall’acceleratore e cresce la consapevolezza di Treviso. I ragazzi di Menetti schierano una difesa completamente insuperabile e dall’altra parte del campo vede una vasca al posto del canestro. Con un parziale di 18 a 0 nella prima metà della terza frazione, è solo Treviso a muovere la retina con Mekowulu, Akele, Russel e Logan per completare la rimonta e passare in vantaggio dopo 20 minuti di totale dominio. Inutili i due time out chiamati da Bulleri per far raffreddare gli avversari che però allargano la fiammata sul 26 a 1, poi reso meno amaro da un mini contro parziale di 5 a 0 tutto di Michele Ruzzier e una bomba di Toney Douglas.

La reazione dei prealpini continua sull’energia di una fine di terzo quarto positiva rispetto a tutto il resto della frazione. Douglas trova ancora la retina dalla lunga distanza per due volte consecutive riportando i biancorossi avanti nel punteggio sul 59 a 58, Ruzzier trova enorme fiducia mettendo a segno due bombe di fila e dando vita al rush finale in cui Treviso non si fa rimettere sotto da Varese. La De’ Longhi nota una minore energia e intensità nel pitturato sfruttando ogni seconda occasione nel pitturato offensivo: così i ragazzi di Menetti riescono a ribaltare di nuovo il risultato ed ottenere un possesso pieno sul 67 a 70 con cui Treviso vorrebbe sganciarsi dagli avversari ma dal quale nasce un botta e risposta serrato. Douglas e De Vico rimettono i varesini sopra sul 79 a 76, dopo i canestri di Sokolowski e Logan, ma sono gli ultimi 30 secondi a decidere la gara. Il fallo tattico di Scola, che viene letto come antisportivo dagli arbitri, manda in lunetta Mekowulu in lunetta. Il lungo di Treviso fa 2/2 e poi Sokolowki ferisce da sotto su assist di Russell, abile nell’attirare su di sé l’attenzione di due uomini varesini. L’ultima speranza per Varese è una tripla di Douglas che però a soli 4 secondi dalla fine non riesce a costruirsi il tiro e la palla termina appena sul primo ferro. A Masnago termina 79-80.

Tabellino:

Varese: Beane 7, Morse 0, Scola 19, De Nicolao NE, Jakovics 4, Ruzzier 13, Strautins 4, De Vico 5, Ferrero 3, Douglas 24, Virginio NE, Van Velsen NE;

Treviso: Russell 13, Logan 23, Vildera 0, Imbrò 6, Piccin NE, Chillo 2, Mekowulu 12, Sokolowski 10, Carroll 2, Akele 12;

Foto copertina: sito ufficiale Pallacanestro Openjobmetis Varese

Laureando in Scienze umanistiche della Comunicazione alla Statale di Milano. Si dedica al basket – non più giocandolo – dal 2006 quando si è appassionato alla palla a spicchi grazie ai Miami Heat di Wade&Shaq. I suoi idoli sono LeBron James, Kobe Bryant, Russell Westbrook, Dwyane Wade e Marco Belinelli. Collabora con Basket Universo da gennaio 2019.