Treviso-Virtus Bologna, Djordjevic nel post partita: “Abbiamo giocato con attenzione, siamo stati bravi”

Undicesima vittoria stagionale in trasferta per la squadra di Djordjevic che commenta così la vittoria al Palaverde: Un’altra importante vittoria in trasferta. Difesa, molta attenzione sul loro miglior giocatore – Logan – ma abbiamo chiuso molto bene su tutti gli altri, soprattutto sull’asse play/pivot dove loro sono veramente bravi. Abbiamo giocato con una certa attenzione in attacco, svolgendo il nostro piano di gioco. I ragazzi si sono impegnati tantissimo, martedì ci aspetta un’altra gara, andiamo avanti.”

Nato il 22-01-1995, appassionato di sport, calcio e basket su tutti. Gioco a basket agonistico. Giornalista presso RadioBolognaUno, BolognaBasket e BasketUniverso