Trieste, chi sarà il prossimo coach? Galbiati, Fois o un outsider?

Trieste si prepara a scegliere il nuovo allenatore in vista della stagione 2025/26 e, secondo le ultime indiscrezioni, tra i principali candidati spicca il nome di Paolo Galbiati. L’ex coach di Varese e Trento potrebbe approdare in Friuli, dove ritroverebbe Mike Arcieri, attuale dirigente di Trieste con cui ha già lavorato in Lombardia.

Ma la concorrenza è forte: tra i profili valutati c’è anche Riccardo Fois, ex assistente allenatore ai Phoenix Suns, che gode di ottima considerazione per il suo percorso internazionale e per la mentalità moderna che porta dalla NBA.

Galbiati-Trieste: un possibile ritorno con Arcieri

L’ipotesi Galbiati a Trieste prende sempre più corpo anche grazie ai legami con Mike Arcieri, dirigente con cui ha condiviso una stagione a Varese. Il progetto ambizioso del club giuliano, che punta al consolidamento in Serie A e a un bel percorso in Europa, potrebbe rappresentare una sfida stimolante per l’allenatore classe 1984.

Galbiati è noto per il suo gioco dinamico e per la capacità di lavorare con giovani talenti, caratteristiche che potrebbero sposarsi perfettamente con la linea tecnica tracciata da Trieste per il futuro.

Riccardo Fois, l’alternativa con esperienza NBA

L’altro nome forte è quello di Riccardo Fois, allenatore formatosi tra NCAA e NBA. La sua candidatura rappresenta una scommessa ambiziosa: un tecnico giovane, preparato, che porterebbe a Trieste competenze di altissimo livello e una visione internazionale del basket.

Fois è molto stimato negli Stati Uniti e in Italia, e potrebbe rivelarsi una scelta strategica soprattutto in ottica di crescita tecnica e comunicativa del club.

La scelta di Trieste: esperienza contro innovazione

Il duello tra Galbiati e Fois per la panchina di Trieste rappresenta il classico bivio tra continuità e progettualità consolidata (Galbiati) e novità con prospettiva internazionale (Fois). La dirigenza triestina, con Arcieri in testa, valuterà nelle prossime ore quale profilo risponde meglio agli obiettivi stagionali.

Nel frattempo, Trieste resta una delle piazze più ambite del panorama di Serie A, con un pubblico caloroso e una dirigenza ambiziosa, pronta a riportare il club al massimo livello del basket italiano.

