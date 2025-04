Trieste, coach Jamion Christian lascerà a fine stagione: ecco il suo futuro

La Pallacanestro Trieste è una delle belle sorprese di questa stagione di LBA, sesta in classifica da neopromossa e reduce da 4 vittorie nelle ultime 5 partite. Merito del roster e di coach Jamion Christian, che guida i giuliani dalla scorsa stagione ed era già stato artefice della promozione dalla Serie A2.

L’allenatore americano però lascerà Trieste al termine di questa stagione, la decisione è stata presa e il club ha anche anticipato quale sarà il futuro di Christian. Tornerà in NCAA Division I come head coach della Bryant University, un piccolo college di Rhode Island che ha partecipato al Torneo NCAA solo due volte nella propria storia: nel 2022 e quest’anno (eliminato alla prima partita in entrambi i casi).

Di seguito il comunicato di Trieste: