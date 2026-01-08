Trieste delude ancora, lo Szolnoki si impone in gara 2 e riporta la serie in parità

PALLACANESTRO TRIESTE – NHSZ SZOLNOKI OLAJBANYASZ 80 – 89

(13-22; 23-22; 30-26; 14-19)

Al PalaRubini si giocava una partita importantissima per il prosieguo in Champions League dei padroni di casa della Pallacanestro Trieste che ospitavano, per gara 2 del play-in, gli ungheresi del Szolnoki Olajbanyasz già battuti in gara 1 per 82-62. Alla fine a spuntarla, dopo una partita di autorità e sempre al comando, sono però gli ospiti che si riprendono così il fattore campo e portano la serie a gara 3. Spiccano per lo Szolnoki i 33 punti di Darthard e i 17 di Skeens. A Trieste, invece, autrice di un altra prova incolore, non bastano i 15 punti di Uthoff e i 18 di Ramsey per vincere. Di seguito il recap del match.

Nel primo minuto Uthoff risponde a Somogyi per il 2-2 iniziale. Tocca poi a Darthdard e Holt portare avanti gli ospiti fino al +6. Ramsey ci prova, ma Skeens e compagni allungano ancora per il 4-15 a metà periodo. Trieste, invece, non è ancora scesa in campo, così lo Szolnoki si porta addirittura a +18, grazie a Skeens, tra i fischi del pubblico presente. Solo nel finale Moretti e Deangeli accorciano il distacco per il 13-22 che chiude il periodo. Rudner segna subito nel secondo quarto, Moretti accorcia poi a a -11, ma Krnjajski e Darthard ristabiliscono subito le distanze (16-32). Candussi prova a suonare nuovamente la carica, ma ancora Dharthard e Skeens non si fermano e gli ungheresi volano anche a +21. TrIeste allora reagisce con rabbia con un parziale di 10-1, aperto da Uthoff e chiuso da Ramsey, che la riporta a -9. Vrabac ci prova ma i giuliani non mollano e accorciano ancora il punteggio. Il primo tempo si chiude così 36-44.

Al rientro in campo Uthoff e Ruzzier accorciano subito a –2 e Trieste rientra in gara. Skeens e Darthard però non ci stanno e lo Szolnoki allunga nuovamente 42-49. Brown accorcia, ma Vrabac e compagni tornano a distanza, fino a quando Uthoff e Ramsey mettono il -2 casalingo. Gli ungheresi sembrano alle corde ma Darthard e Somogyi li tengono a distanza (+5). Ci pensa allora Ramsey con due magie in fila a far rientrare Trieste a -3. Moretti la mette poi anche a -1, ma la tripla di Somogyi chiude il terzo quarto 66-70. Nell’ultimo periodo ancora Ramsey e poi Deangeli capovolgono per la prima volta il match e i padroni di casa piazzano il 71-70. Darthard e compagni però non ci stanno, Ramsey non basta e gli ospiti tornano velocemente a +4. Brown ci prova ma Trieste ormai non ne ha più: Darthard e Skeens prendono in mano il match e lo Szolnoki porta casa il match. Finisce 80-89 ancora tra i fischi del PalaTrieste.

PALLACANESTRO TRIESTE: Toscano-Anderson 10, Ross ne, Deangeli 9, Uthoff 15, Ruzzier 3, Sissoko ne, Candussi 3, Iannuzzi ne, Brown 7, Brooks 4, Moretti 11, Ramsey 18;

Coach: Israel Gonzalez

NHSZ SZOLNOKI OLAJBANYASZ: Darthdard 33, Barnes 0, Holt 4, Molnar 0, Rudner 9, Krnjajski 8, Skeens 17, Horvath ne, Somogyi 12, Vrabac 6;

Coach: Bosnic Vedran

