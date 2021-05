Trieste-Fortitudo Bologna, Dalmasson nel post partita: “Stagione da incorniciare. A Brinidisi venderemo cara la pelle”

Al termine del match, vinto dalla sua squadra contro la Fortitudo Bologna, il coach della Pallacanestro Trieste, Eugenio Dalmasson, ha commentato la vittoria dei suoi dalla sala stampa dell’Alliaanz Dome. Il tecnico dei giuliani si è detto soddisfatto della settima piazza in classifica e ha spronato i suoi in vista delle gare play-off contro Brindisi. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Per quanto riguarda la partita, abbiamo Interpretato molto male i primi 20 minuti e questo ci ha messo in grossa difficoltà e ha dato fiducia e morale alla Fortitudo. Poi siamo riusciti lentamente a trovare quell’intensità e quel po’ di cattiveria agonistica che ci è mancata per troppi minuti per portare la partita dalla parte nostra. Comunque fino alla fine una sfida molto equilibrata. Loro hanno fatto la partita che volevano fare, noi sicuramente molto meno. Siamo alla fine di un’intera stagione, che concludiamo al settimo posto, a pari con punti con Treviso, quindi credo che quello che abbiamo fatto è stato un cammino degno di nota.

Andremo a giocare con Brindisi che è una squadra che nelle tre precedenti sfide ci ha sempre battuto anche, se siamo sempre riusciti a vendere sempre cara la pelle. Con il risultato di oggi hanno dimostrato di essere pienamente rientrati con testa e corpo in piena bagarre campionato, e adesso abbiamo due partite consecutive con una squadra molto fisica e atletica, però cercheremo di fare la nostra bella figura anche in queste due partite. Partiamo con l’obiettivo di riuscire a creare qualche grattacapo agli amici brindisini”.