Trieste-Fortitudo Bologna, le pagelle: Benzing e Frazier trascinano la “Effe”, per l`Allianz è sempre più notte fonda

All’Allianz Dome i padroni di casa di Trieste affrontavano la Fortitudo Bologna in un match delicatissimo per entrambe le compagini, vogliose di rivalsa. Alla fine a spuntarla sono stati gli ospiti per 85-77. Di seguito le pagelle del match.

ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE

Banks 5: l’ex di turno sente la partita e non è così preciso come solitamente accade. Brutta gara che non gli fa meritare la sufficienza, solo 12 punti non bastano poi a salvare la faccia.

Davis 6: partita di alti e bassi per l’americano di Lafayette, che però cerca come può di far recuperare i suoi. Chiude con 15 punti.

Alexander 4: si conferma ancora una volta un pesce fuor d’acqua. La sua gara dura, infatti, meno di cinque minuti, quanto basta per sbagliare praticamente qualsiasi cosa.

Konate 4,5: il fisico c’è ma manca, come spesso accade, la testa. I troppi falli sul groppone già nel secondo quarto ne sono la conferma, la sua partita di fatto finisce qui.

Deangeli S.V. : troppo pochi i secondi in campo per giudicare la sua partita.

Mian 5: undici minuti in campo in questa partita, ma pochissimi spunti degli di rilievo. Gli zero punti complessivi ne sono la conferma.

Delia 6: “sostituisce” egregiamente Konate facendo a sportellate sotto il canestro avversario e difendendo il suo. Si impegna e mette a segno diversi canestri. Chiude con 16 punti e 9 rimbalzi.

Campani S.V. : mai sul parquet in questa gara e quindi non valutabile.

Cavaliero 5: il capitano cerca sempre di essere l’ultimo a mollare, ma in questa partita affonda con la sua nave senza riuscire ad incidere.

Campogrande 5: qualche spunto di rilevo si vede, ma non è sufficiente per completare la rimonta e portare a casa la vittoria.

Grazulis 5,5: 8 punti e 7 rimbalzi in cascina, ma poca freschezza e diversi passaggi a vuoto.

Lever 6: buona partita per il lungo di Bolzano, sicuramente uno dei migliori dei giuliani. L’impegno è la sostanza ci sino come confermano anche gli 11 punti e i 5 rimbalzi.

Coach Ciani 4,5: sembra palese che non sia più padrone della sua squadra, alla quale non riesce proprio più a dare una identità. La situazione si fa preoccupante in casa giuliana dopo 6 bruttissime sconfitte di fila. Che si arrivato il momento di cambiare?

FORTITUDO KIGILI BOLOGNA

Frazier 7,5: ottima prova in cabina di regia e buona precisione al tiro per l’ex Zielona che chiude con 18 punti e diverse giocate decisive.

Manna S.V. : mai sul parquet in questa gara e quindi non valutabile.

Aradori 7: sfrutta la sua esperienza per giocare una partita solida e senza sbavature, aiutando la sua squadra nei momenti giusti. Chiude con 17 punti.

Mancinelli S.V. : mai in campo in questa partita, ergo non giudicabile.

Durham 6: pochi minuti sul parquet, ma quando viene chiamato in causa fa il suo dovere.

Procida 5,5: non è al meglio della condizione e si vede, scende pochissimo in campo e quando lo fa non incide a dovere.

Benzing 7,5: sempre un dei più pericolosi per le aquile. Srutta fisicità è talento per mettere in seria difficoltà tutta la difesa giuliana con giocate spacca partuta. Sono 17 alla fine i suoi punti.

Feldeine 7: partita solida e sostanziosa. Segna 17 punti e non molla di un centimetro in tutta la partita.

Fantinelli S.V. : mai sul parquet in questa gara e quindi non valutabile.

Charalampopoulos 6,5: sotto le plance fa a sentire centimetri e fisicità facendo soffrire e non poco i lunghi dell’Allianz. 10 punti e 7 rimbalzi per lui a fine gara.

Borra S.V. : pochi i minuti in campo non sono sufficienti per giudicare la sua prova.

Coach Rajola 7: al contrario del suo collega lui sembra, invece, aver dato finalmente una identità ben precisa al suo team. Questa Fortitudo lotta, corre e non molla mai, rimanendo così ancora in corsa per la salvezza dopo due vittorie nelle ultime quattro gare.