Trieste forza quattro: la BC Roma cade al PalaRubini

PALLACANESTRO TRIESTE – BC ROMA

116 – 100

(28-32; 30-24: 34-26; 24-18)

Il lunch match dell’8° giornata della LBA Serie A 2026/27 metteva di fronte i padroni di casa della Pallacanestro Trieste e la BC Roma, rispettivamente ottava e dodicesima forza del campionato ma con gli stessi punti, sei, in classifica. Alla fine a spuntarla, dopo una gara combattuta e giocata ad altissimi livelli da entrambe le squadre, è proprio la compagine giuliana. Trieste vince così la quarta partita di fila, grazie ad un secondo tempo di grande qualità e ai 35 punti di un immenso Jones, supportato dai 18 punti di Galloway e dai 17 a testa di Ross e Mc Dermott. Ai giallorossi, invece, non basta la buona volontà e le ottime prove di Mannion, Ayayi, Stevenson e Strautins, autori rispettivamente di 21,18, 17 e 16 punti. Di seguito il recap della partita.

Parte bene Trieste con la tripla di Galloway, mentre Roma risponde con i due punti di Flowers per il 3-2 iniziale. Tocca allora ad Ayayi e Mannion allungare a +3 per i capitolini, ma Jones e Brajkovic tengono Trieste attaccata (9-11). L’equilibrio non si spezza per quasi tutto il quarto, con le due squadre che se la giocano punto a punto con Jones e Mannion a brillare, almeno fino a quando a tre dal termine prima Ayayi e poi Stevenson allungano sul 22-16 per Roma. Ross e Candussi allora riportano sotto i padroni di casa fino al -1, ma Mannion e l’ex Davis rispondono presenti per il nuovo +5. Ruzzier e Paiano ci provano ancora, ma sempre Davis, a cui spetta anche un tecnico per eccessiva esultanza, con susseguente bordata di fischi del palazzetto, tiene a +7 i suoi, son poi Ruzzier e Brajkovic a chiudere il periodo 28-32. Nel secondo quarto Davis segna ancora, ma Ross e Jones riportano presto Trieste sotto di una sola lunghezza. Il duo Mannion-Ayayi risponde presente per il +4 ospite, mentre sempre Jones inchioda la bimane che permette a Trieste di restare ancora in partita. Neanche il nuovo +6 firmato Strautins-Stevenson scoraggia i padroni di casa, che poi con Mc Dermott e Candussi trovano il 46 pari. GlI ultimi minuti del quarto diventano così una vera e propria battaglia: si parte con Strautins che segna ancora, ma poi Galloway da tre trova il primo vantaggio giuliano 49-48 e si arriva alla fine del quarto con il +1 firmato Mannion e la la tripla sulla sirena di Jones che significa 58-56.

Al rientro in campo Ross e Galloway portano subito i padroni di casa sul 64-56, ma Flowers e Strautins non ci stanno, così Roma rientra presto a -4. Tocca allora a Jones e Brajkovic e poi a Mc Dermott allungare fino al +9, Strautins ci prova, ma Ross segna anche il 74-63. La BC Roma è alle corde, ma a tenerla in partita è sempre Strautins, supportato da Ayayi, che trova anche il -6. L’onda lunga triestina però non si ferma, così Jones e Candussi firmano ancora il +11. Mannion e Stevenson non mollano e tengono a galla Roma (-7), ma Deangeli e Ruzzier chiudono il periodo 92-82. Nell’ultimo quarto Davis segna subito il -8, ma Galloway risponde con l’ennesima tripla triestina. Gli ospiti però ora ci credono, tanto che con un parziale di 6-1, in cui spiccano Mannion e Stevenson, si riportano sotto di sole sei lunghezze. Il contro parziale di 4-0, firmato Mc Dermott e Ross, però rimette sopra la doppia cifra Trieste (100-90), che poi trova anche il +15, sempre con il #30 biancorosso, a due dal termine, nonostante Simonovic e Davis. Gli ultimi minuti sono così puro garbage time: Trieste vince e convince 116-100.

PALLACANESTRO TRIESTE: Ross 17, Canka NE, Deangeli 3, Galloway 18, Ruzzier 7, Martucci NE, Candussi 11, Paiano 4, Bregant NE, Brajkovic 4, Jones 35, Mc Dermott 17;

Coach: Francesco Taccetti

BC ROMA: Mannion 21, Davis 13, Emejuru 2, Tavernelli 0, Flowers 4, Stevenson 17, Ayayi 18, Strautins 16, Simonovic 7, Olynyk 2, Mezzanotte 0, Iuzzolino 0;

Coach: Alessandro Magro