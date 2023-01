Trieste-Napoli, le pagelle: Davis, Spencer, Bartley e Ruzzier a forza quattro, Michineau non basta ai partenopei

All’Allianz Dome di Trieste andava in scena l’incontro tra i padroni di casa della Pallacanestro Trieste e la Gevi Napoli Basket, divise al momento della partenza del match da soli 2 punti di differenza. Alla fine a spuntarla è proprio la squadra di casa, in una partita dai ritmi non altissimi, ma ben giocata da entrambe le compagini. Finisce, infatti, 85-68 per Trieste.

PALLACANESTRO TRIESTE

Gaines 6: l’ex Cantù e Virtus fa valere la sua esperienza e il suo talento quando serve. Match chiuso con 8 punti.

Pacher 5: partita non fenomenale quella del lungo americano che continua a non esprimersi al meglio del suo potenziale. Unica nota veramente stonata di Trieste, visti gli zero punti a referto.

Bossi 6: partita ordinata, senza troppe sbavature quella di uno dei tre “muli” in campo. 5 punti e tanta sostanza quando serve.

Davis 7,5: intelligenza e ordine al servizio dei padroni di casa, questo è il buon Corey anche questa sera. Spesso decisivo non sbaglia praticamente nulla in questo match. Alla fine sono 16 i suoi punti finali.

Spencer 7,5: gran bella prova sotto i ferri per il cenetrone americano, lotta, segna e cattura rimbalzi dando un grosso contributo alla sua squadra. Chiude con 16 punti e 12 rimbalzi.

Deangeli 6,5: quando scende sul parquet il capitano ci mette sempre la giusta grinta e il giusto “morbin”.

Ruzzier 7,5: ormai si è preso la squadra della sua città sulle spalle e si vede. Prova di sostanza e fi grande carattere la sua, chiusa con 11 punti finali.

Campogrande 6: gara di ordinaria amministrazione la sua, poche sbavature e grande impegno.

Vildera 6: ottima partita in attacco e in difesa per il lungo Veneto che si merita un’ampia sufficienza.

Bartley 6,5: i numeri, ancora una volta, parlano per lui: questo basta per descrivere la sua partita. Mette a referto 22 punti e smazza 7 assist.

Lever 6: bel match, equilibrato e ordinato, il suo. Prova da sufficienza piena.

Coach Legovic 7: quarta vittoria di fila in saccoccia per il “giovane” allenatore giuliano, che dimostra di saper gestire al meglio il suo gruppo. Sul parquet ruotano tutti, le idee sono quelle giuste e i risultati ora, finalmente, si vedono!

GEVI NAPOLI BASKET

Zerini 5,5: le sue triple e le sue giocate di esperienza sono sempre fondamentali per Napoli, ma i troppi falli alla fine pesano sulla sua prestazione finale. I 10 punti finali non salvano lui e la sua squadra.

Howard 5: una delle sue gare peggiori da quando è a Napoli, spento e troppo spesso fuori dal gioco. Soffre oltre misura la pressione della difesa avversaria, chiude con soli 5 punti la sua partita e non si salva da aun brutto voto in pagella nonostante i 7 assist.

Young 6: dalle sue mani passano spesso le azioni migliori dei partenopei, nonostante le statistiche, 4 punti e 1 assist, non lo confermino, ma in campo c’è e si sente.

Michineau 6,5: propositivo e attento guida la sua squadra nel bene e nel male, facendo quasi sempre la cosa giusta. Chiude con 16 punti e 4 rimbalzi il suo match.

Dellosto S.V. : pochi minuti in campo per il talentino nostrano e per questo non valutabile.

Matera S.V. : mai sul parquet in questa partita e quindi non giudicabile.

Davis 4,5: i soli dieci minuti in campo sono il perfetto esempio della sua pessima partita. 0 punti e 3 rimbalzi per lui stasera.

Uglietti 5,5: soffre anche lui l’aggressività degli avversari ma si difende come può, provando a creare gioco e aiutando i suoi compagni.

Williams 5, 5: soffre la difesa avversaria in attacco e in difesa non eccelle, in una partita nella quale i suoi movimenti ad attaccare il canestro non sono così efficaci come accade di solito. Chiude con 7 punti e 9 rimbalzi.

Stewart 6: prova a sfruttare i suoi chili e i suoi centimetri sotto le plance ma noon basta per portare a casa il risultato. Gara comunque positiva la sua, chiusa con 10 punti.

Zanotti 6: sempre pronto a dare il suo contributo sia in fase difensiva che offensiva. Uno dei più propositivi di Napoli stasera, mette a segno 9 punti e cattura 6 rimbalzi.

Grassi S.V. : mai in campo in questa gara e quindi non valutabile.

Coach Pancotto 5: davanti al suo ex pubblico l’allenatore marchigiano soffre l’emozione e non riesce a guidare al meglio i suoi in una partita che la Gevi sembrava in grado di gestire almeno all’inizio.