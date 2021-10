Trieste non sbagllia in casa e torna alla vittoria: Brescia battuta all’Allianz Dome

ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE – GERMANI PALLACANESTRO BRESCIA 80 – 72

(16-16; 14-11; 12-24; 21-17)

All’Allianz Dome i padroni di casa della Pallacanestro Trieste affrontavano la Pallacanestro Brescia nel match valido per la terza giornata della LBA Serie A. Alla fine a spuntarla è proprio la squadra giuliana che con una prova di carattere è una gara quasi sempre iin controllo riesce a portare a casa i due punti, nonostante i continui tentativi di rimonta della compagine ospite. Banks con 25 punti è il mattatore della partita per l’Allianz, coadiuvato da una buona prova di Campogrande che segna 14 punti, mentre alla Germani non bastano i 19 di Della Valle e i 15 di Cobbins e Mitrou-Long.

I primi punt del match sono di marca giuliana e portano la firma del rientrante Konate, ma Brescia risponde presente con la tripla di Della Valle. Proprio gli ospiti si portano poi sul 13-6 grazie a Moss e ancora Della Valle, mentre Trieste si affida a Banks per restare in partita. Proprio il numero #1 triestino riesce a riportare avanti i suoi a fine quarto, ma gli ospiti resistono, così l’ex Laquintana impatta nel finale la gara sul 16-16. Nel secondo periodo Campogrande e Delia fanno subito 5-0 per l’Allianz, ma ancora Laquintana e poi Cobbins riducono presto le distanze per Brescia (-1). Trieste prova ancora a scappare, spingendosi però solo fino al +5. Della Valle, infatti, tiene in partita i suoi con le sue solite giocate di classe e la Germani torna anche a – 1. All’improvviso, però, si scatena nuovamente Campogrande, tanto che Trieste vola velocemente a +10. I padroni di casa non si fermano, Brescia non c’è più e Trieste aumenta il parziale fino al 14-0, chiudendo così il primo tempo sul 47-31.

Al rientro in campo la Germani prova subito a rientrare in gara con una partenza sprint firmata Gabriel-Cobbins, ma l’Allianz tiene botta con Banks e Sanders, restando in controllo (+13). Brescia però non demorde e con un parziale di 6-0, chiuso da Mitrou-Long, rientra in gara sul 56-49. Trieste si affida a Grazulis per restare avanti, ma non riesce a contrastare il rientro degli ospiti, che si portano anche a – 4 dopo il canestro di Petrucelli, che chiude in sostanza il terzo quarto. Nell’ultimo periodo ancora il numero #7 bresciano e poi Laquintana portano subito il punteggio sul 61-59, il solo Fernandez non basta a Trieste e Burns mette a segno anche la tripla del sorpasso. Sanders pareggia i conti, ma Cobbins segna il nuovo +2 ospite. Tocca allora a Lever e Sanders riportare avanti l’Allianz, che torna anche al +9, rendendo vani i tentativi della Germani, grazie soprattutto a Banks. Brescia ci prova fino al termine, ma alla fine il risultato non cambia e la squadra di coach Ciani porta a casa la vittoria. Finisce 80-72.

ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE: Banks 25, Sanders 12, Fernandez 4, Konate 4, Longo N.E. , Denageli N.E. , Mian 0, Delia 6, Cavaliero 0, Campogrande 14, Grazulis 10, Lever 5;

Coach: Franco Ciani

GERMANI PALLACANESTRO BRESCIA: Gabriel 7, Moore 0, Mitrou-Long 15, Petrucelli 4, Della Valle 19, Eboua 0, Parrillo 0, Cobbins 15, Biatcha N.E. , Burns 3, La quintana 7, Moss 2;

Coach: Alessandro Magro