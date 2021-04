Trieste-Pesaro, l’assistant coach Legovich nel post gara: “Continuiamo così, a giocare di squadra e non per se stessi”

Al termine del match vinto dalla sua Pallacanestro Trieste contro la VL Pesaro per 101-88 l’assistant coach dei giuliani, Marco Legovich, è intervenuto in sala stampa per commentare il match. Di seguito le sue dichiarazioni tratte dal sito ufficiale della squadra giuliana.

“Sicuramente una partita complicata come ci aspettavamo. Pesaro si è presentata in condizioni non perfette come noi d’altronde, molto preparati per una battaglia. Siamo partiti bene eseguendo quanto preparato. Loro sono riusciti a tornare in partita con giocatori con caratteristiche che sappiamo poterci mettere in difficoltà. Abbiamo adottato le contromisure preparate, probabilmente anche troppo tardi, ma la chiave del match è stato l’atteggiamento comune. Andare oltre ai blocchi e alle situazioni tecniche, per unirci dal punto di vista difensivo. Abbiamo di certo espresso un basket migliore di quello delle ultime uscite. Lo dovevamo a noi stessi, alla società e ai tifosi. Dovevamo dare risposte e lo abbiamo fatto. Non siamo stati perfetti, ma abbiamo una tendenza e adesso dobbiamo continuare su questa strada.

Cambiare così radicalmente il rendimento è difficile venendo da prestazioni non all’altezza. Fa parte del nostro lavoro e parte di quello che tutti si aspettavano. Dirsi le cose ed essere diretti. Ne abbiamo parlato, nel modo giusto. Adesso il problema che non deve considerarsi risolto, ma le risposte le darà il campo. In queste ultime due partite è il momento di fare, di spendersi, di giocare per la squadra e non per se stessi”.