Trieste, possibile terremoto in Serie A: Matiasic punta Roma?

Un possibile scenario scuote la pallacanestro italiana. Il nome di Paul Matiasic, presidente della Pallacanestro Trieste, torna con forza al centro delle indiscrezioni di mercato… per il possibile trasferimento del titolo a Roma.

Secondo La Repubblica (edizione Roma), l’imprenditore sarebbe tra i protagonisti della corsa per riportare la Serie A nella Capitale, con tanto di incontro con il sindaco Roberto Gualtieri. Uno scenario che, se confermato, potrebbe cambiare gli equilibri del basket italiano.

Roma chiama, Trieste trema?

A rilanciare ulteriormente l’ipotesi è Il Piccolo, che parla apertamente di un possibile disimpegno di Matiasic da Trieste. Il quotidiano sottolinea come il progetto dell’avvocato di San Francisco avrebbe trovato scarso sostegno nel tessuto imprenditoriale locale, descritto come un “muro di gomma”.

Il nome di Matiasic, in realtà, è da tempo accostato a Roma. L’obiettivo sarebbe il PalaEur, oggi noto come Palazzo dello Sport, per rilanciare in grande stile la pallacanestro capitolina.

Il rischio beffa: titolo e Champions League

Lo scenario più clamoroso? Il possibile trasferimento del titolo sportivo di Serie A da Trieste a Roma, con annesso diritto a partecipare alla Basketball Champions League.

Per la piazza giuliana sarebbe una beffa sportiva pesantissima: perdere la massima serie dopo aver riconquistato entusiasmo e credibilità.

Secondo La Repubblica, a Roma la corsa sarebbe a due:

Da una parte la cordata guidata da Matiasic.

Dall’altra quella di Donnie Nelson, già accostata nelle scorse settimane dalla La Gazzetta dello Sport, interessata al titolo della Vanoli Cremona.

Ma per Matiasic – scrive Il Piccolo – “la Capitale non è un piano B, ma l’obiettivo primario di posizionamento economico e politico”.

La posizione ufficiale del club

In serata è arrivata la risposta della Pallacanestro Trieste, anche per rassicurare la Regione e i tifosi:

“La società non ritiene di dover rispondere a indiscrezioni non confermate che alimentano sulla stampa speculazioni incomplete e frammentarie. Ogni affermazione che conduca a ritenere che Trieste, in futuro, non avrà una pallacanestro di alto livello è destituita di ogni fondamento. Questa società, alla luce dell’impegno che ha dimostrato nel passato, nel presente e per le sue considerazioni in relazione al futuro merita fiducia e rispetto”.

Parole che puntano a spegnere l’incendio mediatico, ma che non cancellano i dubbi.

Decideranno FIP e LBA?

Resta ora da capire quale sarebbe la posizione della Federazione e della Lega di fronte a un eventuale spostamento del titolo sportivo. Il basket italiano ha già vissuto in passato trasferimenti societari complessi, ma un’operazione di questa portata riaprirebbe un dibattito profondo su identità, territorio e regole.

Matiasic forse ci pensa, mentre Trieste aspetta e Roma osserva. E la Serie A potrebbe essere a un bivio storico.

