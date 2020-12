Trieste ritrova il sorriso e torna alla vittoria nel recupero: sconfitta Treviso nel derby del Triveneto

ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE – DE’ LONGHI TREVISO 84 – 79

(18-14; 23-21; 22-24; 21-20)

All’Allianz Dome andava in scena il derby del Triveneto tra la Pallacanestro Trieste e il Treviso Basket, recupero della 9° giornata della LBA Serie A. Alla fine a spuntarla, dopo una partita molto combattuta, sono proprio i padroni di casa che, dopo due sconfitte di fila, chiudono nel migliore dei modi l’anno, ritrovando la vittoria e lasciando da sola Varese sul fondo della classifica. I giuliani ringraziano in particolare Henry, autore di 17 punti, ma anche Grazulis (13 punti) e l’ormai indispensabile Delia (12 punti e 7 rimbalzi), oltre ad un ritrovato Cavaliero, che chiude con 6 punti e 7 assist. Niente da fare, invece, per Treviso che non riesce a vincere la seconda gara di fila, nonostante la buona prova in trasferta. Non bastano, infatti, i 16 punti a testa di Sokolowski e Mekowulu, i 10 punti e 8 assist di Russell, oltre agli 11 punti di capitan Imbrò per violare il parquet giuliano. Di seguito il resoconto completo del match.

La tripla numero 43 della stagione di Logan e poi Sokolowski sbloccano la gara: così Treviso vola subito sul 5-0. Trieste prova a reagire con Delia e Henry, ma la De’ Longhi si tiene a distanza grazie a Mekowulu e Akele, restando sempre a +5. L’Allianz, però, non ci sta e risponde poi con un 10-0 di parziale, in cui spiccano Henry e Delia, che ribalta la gara e porta i giuliani a +5. Sokolowski e Chillo provano a riavvicinare Treviso, ma i padroni di casa restano avanti grazie a Delia e Cavaliero e chiudono sul 18-14 primo quarto. Nel secondo periodo Imbrò e Vildera riportano subito avanti Treviso, sfruttando anche il tecnico dato a Fernandez e gli ospiti tornano a +1. L’Allianz rimette poi avanti la testa con Upson, ma Akele con la tripla riporta avanti la De’ Longhi. La partita si fa ora molto intensa: le due squadre lottano sul filo dell’equilibrio tenendo la gara sul 28-27 a metà quarto. Henry e Doyle sono protagonisti da una parte, mentre dall’altra è Imbrò a farla da padrone. Tocca così a Cavaliero allungare le distanze (+3), ma Sokolowski rimette subito la partita in parità e la gara torna nuovamente Solo nel finale Da Ros e Henry portano sul +6 Trieste, che chiude avanti 41-35 il primo tempo.

Al rientro in campo Laquintana e Henry sparano subito tre bombe e Trieste vola così sul +12 grazie ad un 9-3 di parziale che annichilisce Treviso, a cui non basta il solo Logan. Gli ospiti però reagiscono subito con rabbia e orgoglio: così Mekowulu e Russell riportano sotto i veneti fino al -6. Fernandez e Grazulis, però tengono lontana l’Allianz che ritorna anche a +10. Tocca allora a Mekowulu e Imbrò tenere in partita la De’ Longhi che recupera altri cinque punti e torna ancora sotto. Upson e Alviti però non sbagliano da tre e i padroni di casa riescono a mantenere il sangue freddo, rendendo vani i tentativi di Sokolowski e Carroll e chiudendo a +6 il terzo periodo. Ancora Carroll nell’ultimo quarto riavvicina subito Treviso a -3. Trieste però risponde con rabbia e con Upson e Grazulis allunga di nuovo le distanze (+13) con un parziale di 12-3 che sembra tagliare le gambe agli ospiti. Logan e Mekowulu però non vogliono saperne di mollare e Treviso con le ultime energie torna poi a -8. Da Ros ci prova, ma Trieste ora è nel pallone. Sokolowski e Russell ne approfittano e fanno 5-0, così la De’ Longhi si ritrova in un batter d’occhio nuovamente a -3 a soli due minuti dal termine. Ci pensa allora Delia a togliere le castagne dal fuoco all’Allianz, che segna così il +5, ma Mekowulu non molla e gli ospiti a pochi secondi dal dalla fine sono di nuovo a -3. La gara si decide così dalla lunetta: Doyle e Henry non sbagliano, Russell neanche, ma non basta ai trevigiani. Trieste ritrova così la vittoria e la spunta per 84-79.

TABELLINI

ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE: Henry 17, Doyle 8, Fernandez 2, Delia 12, Da Ros 7, Grazulis 13, Cavaliero 6, Coronica N.E. , Laquintana 6, Upson 8, Alviti 5; Rimbalzi: 37 (Delia 7); Assist: 22 (Fernandez e Cavaliero 7);

Coach: Eugenio Dalmasson

DE’ LONGHI TREVISO: Russell 10, Sokolowski 16, Mekowulu 16, Akele 5, Logan 9, Piccin N.E. , Imbrò 11, Vildera 2, Carroll 3, Chillo 7; Rimbalzi: 33 (Akele 9); Assist: 21 (Russell 8);

Coach: Max Menetti

