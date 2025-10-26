Trieste si impone nel derby con Udine e ritrova la vittoria

PALLACANESTRO TRIESTE – APU UDINE 92 – 85

(26-30; 21-19; 24-24; 21-12)

Al PalaTrieste andava in scena il derby del Friuli Venezia Giulia tra la Pallacanestro Trieste e l’APU Udine, valido per la quarta giornata della LBA Serie A, una partita che mancava nella massima serie da ben 21 anni. Alla fine a portare a casa il match sono proprio i padroni di casa che, dopo una partita giocata sempre a rincorrere, riescono negli ultimi minuti del quarto finale a firmare il break decisivo. Toscano-Anderson con 18 punti e Sissoko con 16 son i protagonisti in casa giuliana, mentre ai friulani non bastano i 14 a testa di Alibegovic e Bendzius.

Parte bene Udine con HIckey subito a segno, ma Brown risponde presente con la tripla del 3-2, che accende subito il match. Dopo un batti e risposta iniziale che significa parità (7-7), sono gli ospiti a prendere il largo. Sissoko non basta e con un parziale di 10-0, in cui spiccano Mekowulu e empire Hickey, i bianconeri si portano fino al +10. Ross e Toscano-Anderson ci provano, ma Bendzius e Hickey tengono a distanza Udine (13-23). Ross e compagni lavorano ai fianchi, ma l’Apu si difende bene, sfruttando la verve di Mekowulu e Calzavara. Solo nel finale la tripla di Candussi riduce il distacco: così il primo quarto termina così 26-30. Nel secondo periodo Sissoko e Ross impattano subito il match sul 30 pari, ma Alibegovic risponde presente. Tocca allora a Ross e Toscano-Anderson portare avanti per la prima volta Trieste che va così a +3. Con Calzavara e Bendzius però Udine resiste, fino a quando i padroni di casa con un parziale di 11-2, in cui spiccano Toscano-Anderson e Candussi, prova a prendere il largo (+7). Ikangi però non ci sta e con due triple in fila riporta avanti i suoi, 46-47. Hickey poi ci mette del suo e gli ospiti chiudono avanti anche il primo tempo. Si va dunque al riposo sul 47-49.

Al rientro in campo Ross spara subito la tripla del +1 per Trieste, ma Brewton risponde presente per Udine. Ora sembra che l’equilibrio sia tornato in campo, ma il parziale firmato Brewton-Alibegovic rimette a +6 Udine. Trieste però risponde con un contro parziale, in cui spiccano Sissoko e Uthoff, di 10-0 che significa 64-60. Calzavara però ferma l’emorragia friulana e poi tocca a a Bendzius e Dawkins firmare il +4 ospite. Toscano-Anderson e Ramsey ci provano, ma Dawkins e Mekowulu tengono avanti Udine anche alla fine del terzo periodo (71-73). Nell’ultimo periodo Hickey segna subito il +5 per Udine, ma Ramsey e Sissoko impattano immediatamente il match. Toscano-Anderson ci prova, ma Ikangi c’è. Il match ora è in totale equilibrio, con le due compagini attente e ordinate. Ramsey e Ross allora provano l’allungo e Trieste riesce a portarsi sull’83-80. Bendzius e Alibegovic provano a tenere duro, ma nei minuti finali la pressione giuliana si fa più importante, così prima Ross e poi Brown mettono i giuliani a +5. Alibegovic è l’ultimo a mollare, ma Uthoff non sbaglia quando serve. Finisce con la vittoria di Trieste per 92-85.

PALLACANESTRO TRIESTE: Toscano-Anderson 18, Ross 14, Deangeli 3, Uthoff 12, Ruzzier 0, Sissoko 16, Candussi 8, Iannuzzi ne, Brown 8, Brooks ne, Moretti ne, Ramsey 13;

Coach: Israel Gonzalez

APU UDINE: Alibegovic 14, Spencer 0, Hickey 13, Pavan ne, Mekowulu 10, Da Ros 0, Bendzius 14, Brewton III 10, Dawkins 5, Calzavara 8, Mizerniuk ne, Ikangi 11;

Coach: Adriano Vertemati