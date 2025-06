Trieste SOGNA: cosa sappiamo dell’interesse per Stefano Tonut?

La Pallacanestro Trieste guarda al futuro con ambizioni rinnovate per la stagione 2025/2026, puntando a un ritorno in grande stile nel panorama cestistico italiano ed europeo. Dopo l’eliminazione ai playoff, la dirigenza giuliana è pronta a rivoluzionare il roster, con l’obiettivo di competere ai massimi livelli sia in Serie A che nella Basketball Champions League (BCL). Il sogno di Trieste, secondo CitySport, ha un nome e un cognome: Stefano Tonut.

Stefano Tonut: il sogno del ritorno a Trieste

Il nome che infiamma il mercato di Trieste è quello di Stefano Tonut, guardia classe 1993, attualmente sotto contratto con l’Olimpia Milano. Dieci anni dopo la sua partenza, il ritorno di Tonut rappresenterebbe un colpo sensazionale per i biancorossi. Nonostante il contratto oneroso con Milano, l’ipotesi è considerata concreta da una dirigenza determinata a puntare in alto. Il ritorno di Tonut sarebbe un segnale forte delle ambizioni del club e un richiamo emotivo per i tifosi.

Rivoluzione nel roster: sette nuovi innesti in arrivo

Con soli cinque giocatori confermati, la Pallacanestro Trieste è pronta a rinnovare profondamente il proprio organico. Sono previsti almeno sette nuovi innesti per affrontare al meglio il doppio impegno stagionale. Diversi stranieri sono in uscita, mentre si lavora per costruire una squadra competitiva e ambiziosa.

Panchina in evoluzione: Riccardo Fois in pole

Oltre al mercato giocatori, Trieste è alla ricerca di un nuovo allenatore. Il nome più accreditato è quello di Riccardo Fois, ma non si esclude una sorpresa in stile Mike Arcieri. La scelta del coach sarà fondamentale per definire l’identità e le ambizioni della squadra nella prossima stagione.

Obiettivi chiari: competere in Serie A e in Europa

Con un budget in crescita e una dirigenza determinata, la Pallacanestro Trieste mira a consolidarsi tra le protagoniste della Serie A e a ben figurare nella BCL. Il possibile ritorno di Tonut, insieme a un roster rinnovato e a una guida tecnica solida, rappresentano i pilastri su cui costruire una stagione di successi.