Trieste, super partita contro Napoli ma per coach Israel Gonzalez arriva comunque l’esonero

Poco fa la Pallacanestro Trieste ha annunciato la separazione da coach Israel Gonzalez, tecnico spagnolo arrivato l’estate scorsa. L’allenatore è stato sollevato dall’incarico nonostante ieri sera la squadra biancorossa abbia vinto 110-84 contro Napoli, in una partita dominata e in cui Trieste ha anche stabilito il nuovo record di punti in un primo tempo nella storia della LBA. Al posto di Gonzalez, la proprietà ha nominato Francesco Taccetti come nuovo coach: l’italiano era il vice di Gonzalez e dal 2024 è nello staff triestino. La motivazione di questo cambio in panchina, si legge dal comunicato ufficiale, è “garatire continuità al progetto tecnico sviluppato nel corso delle ultime stagioni”.
Trieste attualmente è 6° in classifica, con 10 vittorie e 8 sconfitte, e tra pochi giorni sarà impegnata alle Final Eight di Coppa Italia: l’esordio è previsto contro Milano il 18 febbraio. Questa la nota ufficiale del club:
La Pallacanestro Trieste comunica di aver sollevato Coach Israel Gonzalez dall’incarico di capo allenatore. Con effetto immediato, Francesco Taccetti assume il ruolo di Head Coach. La decisione di promuovere Coach Taccetti nasce dalla priorità di garantire continuità al progetto tecnico sviluppato nel corso delle ultime stagioni, riponendo la massima fiducia nella competenza e nelle doti di leadership naturale di Coach Taccetti (e del nostro staff), che da tempo gode del rispetto e della stima dell’intero roster biancorosso. La nostra fiducia nella squadra resta incrollabile. Siamo pronti ad affrontare con entusiasmo le sfide che ci attendono per continuare a perseguire i nostri obiettivi.
Coach Gonzalez ha contribuito a guidare la squadra verso vittorie prestigiose, la qualificazione in Coppa Italia e il raggiungimento del Round of 16 in BCL, tappe fondamentali nel cammino di questa stagione. Nonostante ciò, la squadra non è riuscita a stabilire quel carattere e quell’identità di gioco necessari per esprimere il proprio pieno potenziale, ottenendo risultati al di sotto delle aspettative.
Il Club ringrazia sinceramente Israel per la dedizione, l’impeccabile professionalità e gli eccezionali valori umani che hanno caratterizzato il suo lavoro sin dal primo giorno a Trieste, augurando a lui e alla sua famiglia i migliori successi per il futuro.
- Trieste, super partita contro Napoli ma per coach Israel Gonzalez arriva comunque l’esonero - 15 Febbraio 2026
- Keshad Johnson ha vinto uno Slam Dunk Contest ancora mediocre - 15 Febbraio 2026
- Kawhi Leonard sull’All-Star Game: “Non penso che cambiare format aumenti la competitività” - 15 Febbraio 2026