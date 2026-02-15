Trieste, super partita contro Napoli ma per coach Israel Gonzalez arriva comunque l’esonero

Poco fa la Pallacanestro Trieste ha annunciato la separazione da coach Israel Gonzalez, tecnico spagnolo arrivato l’estate scorsa. L’allenatore è stato sollevato dall’incarico nonostante ieri sera la squadra biancorossa abbia vinto 110-84 contro Napoli, in una partita dominata e in cui Trieste ha anche stabilito il nuovo record di punti in un primo tempo nella storia della LBA. Al posto di Gonzalez, la proprietà ha nominato Francesco Taccetti come nuovo coach: l’italiano era il vice di Gonzalez e dal 2024 è nello staff triestino. La motivazione di questo cambio in panchina, si legge dal comunicato ufficiale, è “garatire continuità al progetto tecnico sviluppato nel corso delle ultime stagioni”.

Trieste attualmente è 6° in classifica, con 10 vittorie e 8 sconfitte, e tra pochi giorni sarà impegnata alle Final Eight di Coppa Italia: l’esordio è previsto contro Milano il 18 febbraio. Questa la nota ufficiale del club: