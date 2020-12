Trieste-Treviso, coach Menetti nel post partita: “Di una gara giocata così non possiamo essere soddisfatti”

Al termine del match vinto dalla Pallacanestro Trieste contro la sua Treviso per 84-79 il coach dei veneti Max Menetti è intervenuto nella sala stampa dell’Allianz Dome per commentare la sconfitta.

Di seguito le sue dichiarazioni.

“Non abbiamo giocato la partita che dovevamo giocare, è questo e palese. Non ho niente da dire però ai miei sotto l’aspetto dell’impegno e dell’abnegazione. È evidente infatti che avevamo voglia di fare una partita migliore ma purtroppo abbiamo commesso troppi errori, soprattutto in una partita così importante e contro un avversario che ha trovato la maniera di punirci appena possibile. Non possiamo giustificarci dicendo che non abbiamo mollato fino in fondo, non è sufficiente. Di una partita giocata così non possiamo essere contenti, anche se abbiamo dato tutto. Ho sempre comunque l’impressione che i miei giocatori con tutti i loro difetti e con tutti i loro errori abbiano veramente dato tutto, comd sempre. Questo è sicuramente importante da un lato, ma se fai così tanti errori, soprattutto gratuiti e su tutti e due i lati del campo, è evidente che diventa difficile vincere, oltre che cercare di mettere il tuo desiderio di vittoria dentro una partita attraverso le cose tecniche. Questo non siamo riusciti a farlo e anche l’intensità alla fine è stata troppo un alternarsi di alti e bassi: facevamo tre minuti fatti bene, due azioni fatte bene e poi alternavamo troppe volte delle degli errori pacchiani o a dei momenti in cui l’energia non c’era, a queste cose buone. Questa è stata la nostra gara. Piano piano in fondo a questo 2020 ci siamo arrivati, ma ora non abbiamo nemmeno tanto tempo per pensare a quello che è successo, dobbiamo solo pensare a quello che avremmo potuto fare. La prossima partita al Palaverde arriva Venezia e ci aspetta una grande partita. Sarebbe il modo migliore di cominciare un 2021 che speriamo sia per tutti quanti un anno migliore di quello che sta per finire.”

Fonte: Ufficio Stampa Pallacanestro Trieste 2004

