Trieste-Udine in diretta su Rai Sport? Sì… ma solo dal 2° quarto: ecco perché

Trieste contro Udine, derby del Friuli Venezia-Giulia, è andato in diretta su Rai Sport nella giornata ieri. Purtroppo però la gara terminata 57 a 54 per la formazione biancorossa è iniziata nel secondo periodo sulla Rai perché il match di volley tra Civitanova e Perugia è terminato più tardi del previsto. La gara è finita dopo 5 set con un tie-break di 22 a 20 per la formazione marchigiana. E quindi siamo andati oltre a una normale sfida di pallavolo, soprattutto perché il tie-break è stato lunghissimo.

Purtroppo non è la prima volta che la Rai “sbaglia” i calcoli, per esempio era successo in un big match tra Milano e Virtus Bologna, andato al supplementare, tagliato da Rai2. Per fortuna quella volta ci fu Rai Sport che ha aiutato a tamponare il problema. Questa volta non c’è stato modo di trovare un’alternativa e quindi il primo periodo tra Trieste e Udine è andato perso da Rai Sport. C’è anche da dire, che fortunatamente, il primo quarto – come tutta la partita – non è stato pirotecnico, pur essendo comunque una sfida combattuta fino all’ultimo possesso e quindi tutto sommato godibile.

Immagine in evidenza: ufficio stampa Pallacanestro Trieste

