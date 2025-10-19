Trieste crolla a Venezia: Gonzalez spiega il CLAMOROSO -36

Pesante battuta d’arresto per la Pallacanestro Trieste di coach Israel Gonzalez, travolta sul parquet della Reyer Venezia nell’anticipo della 3ª giornata di Serie A LBA 2025. La squadra di Israel Gonzalez ha ceduto nettamente 97-61, subendo una delle sconfitte più dure di questo inizio di stagione.

La Reyer ha controllato il match fin dall’avvio, chiudendo il primo quarto con un ampio vantaggio e non permettendo mai a Trieste di rientrare. I biancorossi, reduci dalla vittoria europea contro il Galatasaray, hanno pagato la stanchezza e una partenza troppo lenta.

Gonzalez: “Stanchi dopo l’Europa, ma dobbiamo imparare a iniziare meglio le partite”

Nel post-partita tra Venezia e Trieste, coach Israel Gonzalez ha analizzato con lucidità la prestazione dei suoi:

“Congratulazioni a Venezia. Questo è quello che significa giocare in Europa. Abbiamo fatto una partita molto buona con il Galatasaray ma non abbiamo recuperato. Sicuramente è difficile, ma dobbiamo essere capaci di giocare tutte le partite con la massima intensità. Dobbiamo migliorare tante cose, soprattutto la difesa. E iniziare meglio le partite: andiamo sempre sotto nel punteggio, e questo ci condiziona.”

Il tecnico spagnolo ha poi aggiunto:

“Oggi abbiamo iniziato un’altra volta male, poi è difficile tornare quando gli avversari giocano con fiducia e bene. Non so se non siamo freschi di testa o se ci mancano le gambe dopo il Galatasaray, ma oggi non abbiamo avuto la forza di reagire. Non abbiamo giocato la seconda parte della gara”.

Per la Pallacanestro Trieste, la sconfitta a Venezia rappresenta un campanello d’allarme. Il prossimo impegno in campionato sarà cruciale per ritrovare energia e fiducia, dopo un inizio di stagione fatto di troppi alti e bassi tra LBA ed impegni europei.

