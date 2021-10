Trieste vince ancora dopo un finale da batticuore: Napoli sciupa tutto

ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE – GEVI BASKET NAPOLI

(16-22; 17-19; 17-18; 22-16)

All’Allianz Dome di Trieste i padroni di casa dell’Allianz affrontavano il Napoli Basket nell’incontro valido per la sesta giornata della LBA Serie A. A spuntarla alla fine è proprio Trieste che, dopo aver sofferto tutta la partita, in un finale thriller riesce ad ottenere la quarta vittoria in campionato, grazie soprattutto alla “freddezza” di Delia dalla lunetta, che chiude alla fine con 9 punti. Alla Gevi, invece, non bastano una grande prova e i 20 punti dell’ex Parks e i 18 di Elegar per portare a casa il match. Di seguito il resoconto completo del match.

Primi punti del match di marca partenopea, con a Rich e Parks che piazzano subito un 5-0 di parziale per gli ospiti. Sanders e Konate provano a scuotere Trieste, ma Napoli continua a macinare gioco e trova anche il +8. Tocca allora a Mian e Grazulis riportare sotto l’Allianz (-5), ma è un fuoco di paglia. Elegar e Rich rispondono presenti e gli ospiti chiudono avanti il primo quarto (16-22). Nel secondo periodo Lever e Campogrande portano presto a -1 l’Allianz, ma Parks e McDuffie rispondono presenti per il nuovo +9 ospite. Banks predica nel deserto, la difesa napoletana fa buona guardia e Trieste resta sotto. La Gevi, invece, non si ferma ed Elegar mette a segno anche il +13. Solo nel finale Konate riduce il distacco giuliano e il primo tempo termina così 33-41.

Al rientro in campo Velicka rimette subito a +10 i suoi. Tocca allora ai soliti Sanders e Konate caricarsi Trieste sulle spalle e i giuliani si spingono fino al – 5. La tripla di Lombardi però (+8) spezza il parziale dell’Allianz. Ci provano allora Mian e Konate, ma Parks e compagni si tengono sempre a distanza (+4) e poi allungano nuovamente sopra la doppia cifra con Velicka e Rich. Fernandez e Lever però scuotono l’Allianz proprio alla fine del quarto, che si chiude 55-59. Nell’ultimo periodo è ancora Trieste a fare la voce grossa: Fernandez e Cavaliero trovato così un 5-0 di parziale che riporta avanti i giuliani. McDuffie risponde, ma ancora il capitano dell’Allianz con la tripla e poi Delia rimettono avanti i padroni di casa (+5). Elegar e Parks però non mollano, Napoli lavora ai fianchi e poi con un parziale di 6-0 si riporta nuovamente sopra di un punto a un minuto dal termine. Nel finale però succede di tutto: Napoli regala per ben tre volte il possesso a Trieste e Delia con 3/4 dalla lunetta consegna la vittoria ai padroni di casa. Finisce 77-75.

ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE: Banks 8, Sanders 8, Fernandez 9, Konate 8, Longo N.E. , Deangeli N.E. , Mian 8, Delia 9, Cavaliero 9, Campogrande 3, Grazulis 7, Lever 8;

GEVI BASKET NAPOLI: Zerini 0, McDuffie 10, Matera N.E. , Coralic N.E. , Velicka 7, Parks 20, Marini 0, Elegar 18, Uglietti 2, Lombardi 3, Rich 15, Grassi N.E. ;