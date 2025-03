Trieste si impone ancora in casa: superata anche Scafati

PALLACANESTRO TRIESTE – GIVOVA SCAFATI BASKET 88 – 75

(17-24, 22-10, 26-23, 23-18)

Al PalaTrieste andava in scena l’incontro tra Trieste e Scafati, valido per la ventunesima giornata della Lega Basket Serie A, rispettivamente settima e dodicesima in classifica. Alla fine a vincere sono, nuovamente, i padroni di casa che si impongono grazie ad una prova di carattere e di squadra, in cui spiccano i 18 punti di Ruzzier e i 17 di Uthoff. Agli ospiti, invece, non bastano i 12 punti di Gray e gli 11 a testa di Cinciarini e Maschi.

Parte bene Trieste con Johnson e Uthoff che firmano il 5-4 iniziale, mentre Gray tiene attaccata Scafati. I campani però tornano subito avanti con Sorokas e Cinciarini per il +3 ospite, mentre Ruzzier tenta di accorciare. Ospiti ora in grande spolvero con Jovanovic e Cinciarini protagonisti per il 24-17 di fine quarto dei campani, che provano a spaccare la partita. McDermott e Uthoff, invece, non bastano a Trieste. Nel secondo periodo Miaschi segna subito il +10 per Scafati, che tiene botta, mentre Brooks e Reyes provano a far rientrare i padroni di casa (-6). Tocca allora a Ruzzier e Uthoff aprire un parziale di 8-0, chiuso da McDermott che rimette a +2 Trieste. Gray però non ci sta e firma subito il 31 pari. La pressione giuliana, tuttavia, non si attenua, così prima Brown e poi anche Uthoff firmano il +6 che tiene avanti Trieste. Ci pensa Sorokas, Ruzzier firma il 39-34 che chiude il primo tempo.

Al rientro in campo Jovanovic accorcia subito per il – 4 ospite, ma Ruzzier risponde da tre per il 42-36 triestino. Ancora Scafati con Sorokas e Anim cerca di accorciare, ma Uthoff e compagni si tengono a distanza (-5). Solo il parziale di 5-0 firmato Gray rimette a – 3 i campani, ma ci pensa Brooks a riportare a +5 i padroni di casa. Scafati non molla, Miaschi firma il nuovo – 3, così tocca alla “vecchia guardia”, Ruzzier e Candussi, prendere per mano Trieste, che torna a spingere e chiude sul 65-57 il terzo quarto. Nell’ultimo periodo Candussi firma subito il +11, ma Miaschi tiene Scafati a – 7. Anim e compagni ci provano ancora, ma McDermott e i suoi mantengono gli alabardati sopra di dieci, fino a che la doppia tripla, firmata Brown e Brooks, porta il punteggio addirittura a +16. Sorokas e Cinciarini non mollano, Scafati con orgoglio lotta su ogni pallone fino al termine, ma Trieste ormai è padrona del match. Brooks e compagni tengono botta fino alla fine e portano a casa la partita: finisce 88-75.

PALLACANESTRO TRIESTE: Obljubech 0, Reyes 4, Deangeli 2, Uthoff 17, Ruzzier 18, Campogrande NE, Candussi 8, Brown 5, Brooks 11, McDermott 9, Johnson 13, Valentine NE;

Coach: Jamion Christian

GIVOVA SCAFATI: Gray 12, Sangiovanni NE, Zanelli NE, Anim 10, Ulaneo NE, Sorokas 10, Miaschi 11, Pinkins 8, Pezzella 0, Cinciarini 11, Maxhuni 4, Jovanovic 8;

Coach: Marco Ramondino