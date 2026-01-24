Trieste vince con carattere tra le mura amiche: Sassari è battuta

PALLACANESTRO TRIESTE – DINAMO SASSARI 76 – 70

(20-16; 6-13; 18-20; 32-21)

Al PalaTrieste andava in scena l’incontro tra i padroni di casa della Pallacanestro Trieste, e la Dinamo Sassari valido per la 17° giornata della LBA Serie A, la prima del girone di ritorno. Alla fine a spuntarla dopo un match tutto sommato equilibrato sono stati i padroni di casa, che grazie alla verve del solito Ramsey (23 punti) e al duo Uthoff-Brooks (10 punti a testa) riescono a vincere e a tratti a convincere, sorridendo anche per il rientro dii Ross, contro un’ottima Dinamo, autrice di una prova coriacea. Non bastano però agli ospiti i 14 punti del Capitano Thomas e i 13 di Buie per vincere anche il ritorno. Di seguito il recap del match.

Parte bene Sassari con la triple di Buie e Ceron per il 9-1 iniziale che apre il match. Tocca allora a Ramsey e Brooks riportare sotto Trieste fino al -2, ma la Dinamo resa avanti 11-9 grazie a McGlynn. Uthoff e Ruzzier però non ci stanno e in un batter d’occhio i giuliani volano a +3: Brown e Toscano-Anderson fanno il resto e Trieste allunga anche 18-12. Vincini nel finale accorcia le distanze e il primo quarto termina 20-16. Nel secondo periodo Ramsey e Candussi segnano subito il +8. Buie e Ceron allora reagiscono con orgoglio e riportano sotto Sassari (-3), che poi trova anche il 24 pari ancora con Buie. Trieste ora soffre, così McGlynn e Buie ne approfittano per il nuovo vantaggio ospite (+5). Solo a fine tempo Brooks segna il 26-29 che chiude i primi 20′ di gioco.

Al rientro in campo Ramsey e Brown piazzano subito un parziale di 6-0 che significa 32-30. Vincini e Thomas però non ci stanno e Sassari torna presto a +3. Brooks trova il pareggio, ma Vincini e i suoi non mollano, così con Buie ritornano a +5. Candussi e compagni ci provano, ma la Dinamo si difende bene e resta avanti. Pullen trova poi anche il +5, che permane fino alla fine del terzo quarto, che si chiude 44-49. Nell’ultimo periodo Brown segna subito il -2, ma Visconti tiene a distanza Sassari. Ross e Deangeli allora non ci stanno e piazzano il 51-51. Zanelli spara da tre, ma Ross sale in cattedra e rimette a +2 Trieste in un momento del match tiratissimo. Capitan Thomas allora reagisce di rabbia e la Dinamo torna avanti. Tocca allora a Ramsey e Uthoff ribaltare nuovamente il match per il 64-57. Buie e Thomas non mollano (-3) ma il solito Ramsey decide che è ora di fare sul serio e Trieste vola a +9. Ancora Thomas prova a tenere in partita i suoi, ma Toscano-Anderson piazza anche il +11. Pullen e compagni però non mollano e ad un minuto dal termine tornano sotto di sole sei lunghezze. Non basta però, i padroni di casa stringono i denti e portano a casa il risultato. Finisce 76-70.

PALLACANESTRO TRIESTE: Toscano-Anderson 9, Martucci ne, Ross 7, Deangeli 2, Uthoff 10, Ruzzier 2, Sissoko ne, Candussi 5, Iannuzzi ne, Brown 7, Brooks 10, Ramsey 24;

Coach: Israel Gonzalez

DINAMO SASSARI: Pullen 7, Buie 13, Zanelli 3, Seck ne, Johnson ne, Ceron 12, Casu ne, Vincini 8, Mezzanotte 2, Thomas 14, McGlynn 6, Visconti 5;

Coach: Mrsic Veljko