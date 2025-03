Trieste vince la battaglia contro la Virtus: al PalaTrieste è festa giuliana!

PALLACANESTRO TRIESTE – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA

85 – 78

(17-22; 20-19; 20-17; 28-20)

Al PalaTrieste andava in scena ail match tra i padroni di casa di Trieste e la Virtus Bologna, valido per la ventitreesima giornata della LBA Serie A. Alla fine a spuntarla sono proprio i padroni di casa, capaci di tenersi sempre in partita, nonostante i costanti vantaggi ospiti, e di dare la spallata finale alla Virtus nell’ultimo e decisivo quarto. Brown con 18 punti e Valentine con 17 sono i mattatori per Trieste, mentre a Bologna non bastano i 25 punti di Shengelia e i 20 di Clyburn.

Parte forte la Virtus con Clyburn e Shengelia per il 5-0 iniziale. Brown e Uthoff però non ci stanno e ribaltano presto il parziale con due triple in fila. Bologna allora si affida ancora a Clyburn per tornare avanti, ma Brown di cattiveria segna il 10-9 per Trieste a metà periodo. Match ora super combattuto, con il solo Shengelia capace di spezzare l’equilibrio, ma i padroni di casa rispondono presenti, restando comunque a meno 4, grazie a McDermott e Candussi. Solo a fine quarto la tripla di Morgan dà la prima spallata alla partita e la Virtus chiude avanti 24-17 il primo quarto. Nel secondo periodo Brooks va subito a segno, ma Polonara ristabilisce subito le distanze. Ci pensa poi Morgan ad aumentare il distacco virtusssino, che sale così a +8. Trieste ora fatica contro la difesa bolognese, tanto che Pajola segna anche il 30-19 per Bologna. Ruzzier e Uthoff però non ci stanno e provano a ridurre il distacco (-7). Clyburn e compagni però rimangono avanti, aumentando anche a nove lunghezze il vantaggio. Solo a fine primo tempo Valentine e compagni riescono a rientrare in gara, così si va a riposo sul 37-41.

Al rientro in campo Brown segna subito il – 2 per Trieste, ma Zizic rimette le cose a posto per la Virtus. I padroni di casa lavorano ai fianchi di Bologna, Brooks e sempre Brown allora si mettono in proprio e i padroni di casa rimettono cosi la testa avanti. Shengelia e compagni pero non ci stanno e subito si riportano avanti di quattro. Brooks ci prova ma la Virtus resta in vantaggio, nonostante la pressione avversaria. Sempre Shengelia segna anche il +5, supportato da Morgan che fa volare la Virtus pure a +7. McDermott e Valentine pero non vogliono mollare e alla fine del quarto il punteggio recita 57-58. Nell ultimo periodo Uthoff e Valentine si scatenano e Trieste torna avanti a +4. Morgan e Clyburn però ribaltano subito il match per il nuovo +3 bolognese. Il match ora si accende per i giuliani: Brooks inchioda il 64-65, Pajola segna il +4 Virtus, ma poi Ruzzier si mette in proprio e Trieste aumenta addirittura a +11 il suo vantaggio con la tripla di Valentine. La Virtus ora fatica a reagire, così si affida sempre a Shengelia per tentare la rimonta. Pajola fa il resto e Bologna torna in un batter d’occhio a meno 5. Manca poco però alla fine e i giuliani mantengono, con a denti stretti, il vantaggio fino al termine, finisce 85-78.

PALLACANESTRO TRIESTE: Obljubech NE, Ross NE, Deangeli 0, Uthoff 11, Ruzzier 11, Campogrande NE, Candussi 2, Brown 18, Brooks 13, McDermott 9, Johnson 4, Valentine 17;

Coach: Jamion Christian

VIRTUS BOLOGNA: Cordinier 0, Holiday 0, Belinelli NE, Pajola 9, Clyburn 20, Visconti NE, Shengelia 25, Hackett 3, Morgan 13, Polonara 4, Zizic 4, Akele 4;

Coach: Dusko Ivanovic