Trieste-Virtus Bologna, Dalmasson nel post partita: “Dobbiamo tornare competitivi sul piano fisico”

Un rientro in campo difficile per l’Allianz Pallacanestro Trieste che sul parquet dell’#AllianzDome subisce la forza della Virtus Segafredo Bologna che chiude il match sul 60 a 77.

Il commento di coach Dalmasson nel post partita: “Sono stati quaranta minuti faticosi fisicamente e mentalmente. Esordire dopo tante settimane contro una squadra che fa anche della fisicità un suo punto di forza è stato per noi proibitivo. Questo è quello che dobbiamo affrontare nei prossimi giorni, quindi prima ci abituiamo, prima raggiungeremo la nostra miglior condizione tecnica mentale e psicofisica e prima avremo la possibilità di rientrare nel campionato a pieno titolo cominciando a giocarci tutte le nostre chance”.

“Dal punto di vista fisico è un suicidio con i giocatori debilitati, stasera non c’era un mio giocatore che non fosse piegato a metà con le mani sulle ginocchia. Giocare ogni tre giorni metterà sempre più in difficoltà questa squadra ma questo è quello che dobbiamo affrontare e lo affronteremo con tutte le nostre forze anche se è assolutamente improbabile che una squadra che ha passato quello che abbiamo passato noi, possa giocare e fornire prestazioni di un certo livello giocando ogni 3 giorni”.

“In riferimento alla disanima su Grazulis io non ho mai detto di volerlo tenere fuori. Grazulis è stato sempre un nostro titolare fisso. Queste disamine sono state fatte con nulla”.

In campo per la prima volta in questo campionato anche Daniele Cavaliero, queste le sue parole: “Siamo felici di essere tornati a giocare, purtroppo senza tifosi ma intanto giocare e ributtarci nella mischia a competere è importante ed è quello che noi facciamo ogni giorno per un obiettivo, e quell’obiettivo è la domenica. Ovvio che in questo momento non stiamo ancora bene e c’è tanto da lavorare: da una parte il fatto di giocare tanto ci dà la possibilità di metterci a posto su certe cose ma per altre abbiamo bisogno di allenarci”.

“Abbiamo giocato questa prima partita contro una squadra eccellente che è venuta qui a giocare la sua pallacanestro, noi abbiamo faticato su certe cose ma abbiamo reagito con orgoglio”.

“Adesso dobbiamo resettare, cancellare tutti gli alibi che il Covid, l’infortunio e il tempo ci possono entrare in testa, tornare qua domani pomeriggio concentrandoci su Cantù e sul tornare ad essere squadra”.

Fonte: Ufficio Stampa Pallacanestro Trieste 2004

Scrittore per passione, nato e cresciuto a Trieste, a ridosso del confine orientale, ha respirato aria di grande pallacanestro fin da piccolo seguendo le gesta di Meneghin, Gentile, Fucka e Bodiroga. La sua passione per la palla a spicchi è continuata, passando dal campo al fischietto, fino ad approdare a Basket Universo, testata con la quale ha iniziato a collaborare nel marzo 2015. Oltreoceano il suo amore è stato, è e sempre sarà per un solo indimenticabile giocatore: il “Black Mamba”.