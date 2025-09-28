Trinchieri dopo EA7 Milano-Bologna: “Quinn Ellis da EuroLega, mentre la Virtus è leggerina…”

Milano si prende la semifinale della Frecciarossa Supercoppa 2025, superando la Virtus Bologna in una partita combattuta e spettacolare. Andrea Trinchieri, voce di LBATV, ha analizzato il successo dell’Olimpia EA7 Milano contro la Virtus Bologna, sottolineando il ruolo dei nuovi giocatori e le dinamiche decisive dell’incontro.

Quinn Ellis, l’uomo in più di Milano

Trinchieri ha evidenziato l’impatto di Quinn Ellis, definendolo un giocatore da EuroLeague:

“Ha fatto tutto ciò che serviva per vincere: ha sostituito perfettamente Lorenzo Brown, servito due splendidi passaggi per l’alley-oop e difeso con intensità. Ellis darà moltissimo, soprattutto perché Marko Guduric non è ancora pronto per giocare”.

Virtus Bologna vicina alla vittoria

Nonostante la sconfitta, la Virtus Bologna ha giocato una partita solida:

“Hanno fatto benissimo e stavano per vincere. Poi il fallo in attacco di Niang ha cambiato l’inerzia e sull’ultima palla… la partita è girata a favore di Milano. Nel complesso, però, la Virtus è ancora un po’ leggera per l’EuroLeague”.

Olimpia Milano pronta per l’EuroLeague

Secondo Trinchieri, Milano ha già dimostrato di essere pronta per i playoff di EuroLeague:

Marko Guduric: giocatore clutch, decisivo nei momenti chiave.

Cancar: non solo tiratore, ma fondamentale per aprire il campo e dare aria al gioco.

LeDay: terminale offensivo potente, fa punti ma non crea gioco per gli altri, trasformando il campo in un “mal di testa” per le difese avversarie.

L’esperto conclude che l’Olimpia Milano ha tutte le carte in regola per affrontare la stagione con ambizioni importanti, sfruttando al meglio la rotazione e i nuovi innesti.

Conclusione

La vittoria, come detto anche da Trinchieri, contro la Virtus Bologna conferma la forza e la profondità dell’Olimpia EA7 Milano nella Supercoppa 2025. Con giocatori come Ellis, Cancar, LeDay e l’atteso rientro di Guduric, la squadra appare pronta a brillare anche in EuroLeague, diventando un vero punto di riferimento per la stagione. Vediamo dove riusciranno ad arrivare.